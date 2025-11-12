Disparue depuis 33 jours, cette chienne âgée et aveugle retrouve sa maîtresse grâce l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) suscite beaucoup d’interrogations quant aux potentielles dérives qu’elle pourrait provoquer. Pourtant, comme pour de nombreux outils, les implications dépendent surtout des intentions de l’utilisateur. Or, quand celles-ci sont bonnes, l’IA permet parfois de réaliser des miracles.

Un chien aveugle ne peut compter que sur son flair et son ouïe pour percevoir son environnement. Ainsi, une violente tempête peut rapidement prendre des proportions dantesques pour un toutou atteint de cécité. C’est ce qui est d’ailleurs arrivé à Sandy, une vénérable chienne de 12 ans qui a perdu l’usage de ses yeux.

Début juin, à San Antonio, au Texas (États-Unis), un orage a éclaté. La violence du tonnerre a été telle, qu’elle a effrayé la pauvre bête qui s’est alors enfuie de chez elle. Juliette Gonzalez, sa maîtresse, était complètement désemparée et inquiète, comme elle l’explique à People : “J'étais très inquiète et terrifiée pour elle, surtout parce qu'elle est aveugle et âgée. J'étais morte de peur”.



© Petco Love Lost

Pour retrouver sa compagne à 4 pattes, Juliette n’a pas ménagé ses efforts , explorant son quartier et consultant les refuges locaux. Hélas, sans succès. C’est à ce moment qu’elle a décidé de tenter sa chance avec l’association Petco Love, en utilisant un de leurs services appelé Love Lost, une base de données nationale gratuite pour les animaux disparus. Une IA se charge ensuite de mettre en relation les annonces des animaux perdus avec celles des refuges ou avec des publications des réseaux sociaux. Abbie Moore, directrice de l'exploitation de Petco Love, explique : “L'un des principaux obstacles à la réunion des animaux perdus avec leurs familles est le nombre important de plateformes où les gens peuvent publier des informations sur les animaux perdus ou trouvés en ligne”.

Grâce à Love Lost, toutes les photos de ces annonces sont comparées pour tenter de faire un lien entre elles, et permettre alors aux propriétaires de retrouver leur boule de poils. C’est ainsi que, 33 jours après sa disparition, Sandy a pu être rendue à sa maîtresse. La chienne se trouvait en fait dans le refuge de la Fondation Footbridge et, malgré une perte de poids, elle était en bonne santé.