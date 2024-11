Elle remue ciel et terre pour retrouver son chien perdu ayant jadis appartenu à son défunt frère et qu'on a tenté de vendre à la sauvette

Pendant une semaine, Valerie faisait tout ce qui était en son pouvoir pour récolter le moindre indice susceptible de la mener vers son chien Tucker. Ce Mastiff sénior est d’autant plus cher à son cœur qu’il était le meilleur ami de son frère décédé quelques mois plus tôt. Elle a pu compter sur l’aide de nombreux membres de la communauté locale dans sa quête.

Un chien en fugue, puis ayant bien failli être vendu dans la rue, a été retrouvé sain et sauf et restitué à sa famille au bout d’une semaine de recherches incessantes, rapportait FOX 2.

Le canidé en question est un Mastiff âgé de 13 ans et répondant au nom de Tucker. Sa maîtresse Valerie Sherrill, qui habite Saint John dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), est extrêmement attachée à lui, en grande partie car son ancien maître n’était autre que son frère aîné qui n’est plus de ce monde. Ce dernier avait, en effet, succombé à la maladie en août 2024.



C’est donc une Valerie Sherrill dévastée qui a constaté la disparition du quadrupède le lundi 7 octobre, alors qu’il était censé se trouver dans le jardin.

Elle s’était immédiatement lancée à sa recherche et un élan de solidarité s’est formé autour d’elle. La mère de famille a reçu l’aide précieuse de l’équipe de Camp Paws And Claws, un établissement basé dans la ville voisine de Saint Louis, offrant des services de pension et de toilettage canins et où Tucker avait l’habitude de séjourner.

Camp Paws And Claws a lancé, dès le mercredi 9 octobre, un appel à témoin sur sa page Facebook, précisant que le Mastiff était identifié par puce électronique et que sa propriétaire promettait une récompense.

« Tucker est la maison »

2 jours plus tard, on était toujours sans nouvelles du chien. « Les propriétaires ont placardé des affiches, contacté la police et la presse, déposé des avis de recherche chez les vétérinaires et espaces pour animaux de compagnie, indiquait Camp Paws And Claws. Ils ont sillonné les routes tous les jours à la recherche de ce gentil gars. »

La bonne nouvelle que tout le monde espérait a été annoncée le 14 octobre, soit une semaine jour pour jour après la fugue ; « Tucker est la maison », se réjouissait, en effet, la pension, toujours sur sa page Facebook.

D’après FOX 2, une personne avait reconnu le Mastiff sénior sur l’un des posts de réseaux sociaux alors qu’il était détenu par un couple de sans-abris. Ceux-ci tentaient de le vendre. Le témoin en a aussitôt informé Valerie Sherrill qui a pu le récupérer à temps.