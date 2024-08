La famille d'un chien introuvable depuis 5 jours reçoit l'aide inespérée d'un ancien militaire et de son drone à caméra thermique (vidéo)

Les drones sont d’une aide extrêmement précieuse lorsqu’un animal de compagnie est perdu. Quand ils sont pilotés par des experts, les chances de le retrouver rapidement sont encore plus élevées. C’est ce qui s’est passé pour un chien appelé Ted.

Dave Rimmer, 41 ans, faisait partie des forces armées britanniques. Il a servi notamment en Irak et était spécialisé dans l’imagerie aérienne, opérant des drones.

« Mon rôle était le renseignement, travaillant principalement sur l'imagerie aérienne et les vidéos aériennes, explique-t-il au Telegraph. Je suis habitué à regarder des cartes, à observer le monde depuis les airs, à chercher des choses pour me faire une idée [de la situation]. »

Des compétences qu’il met désormais au service de sa communauté par le biais de sa société « Eye In the Sky Drones ».

Récemment, l’ancien militaire a retrouvé un chien en fugue et s’étant égaré dans la nature pendant 5 jours. Il s’agit de Ted, un Cavapoo de 9 ans.

Ses propriétaires Melanie Rivera et Sergio Spicer l’avaient confié à une dog-sitter avant de partir en vacances. Le chien avait échappé à cette dernière après avoir été effrayé par un tir d’arme de chasse ayant retenti dans la forêt de Wareham dans le Dorset, comté du sud de l’Angleterre.

Un appel à l’aide a été lancé sur Facebook et plusieurs pilotes de drones ont ratissé le secteur, sans résultat. C’est là que Dave Rimmer est entré en scène.

Le vétéran a commencé les recherches avec son drone à caméra infrarouge tôt le matin, afin que les signatures thermiques d’animaux apparaissent plus clairement à la faveur de la fraîcheur ambiante. Il a concentré ses efforts autour des points et cours d’eau, car c’est généralement là que les chiens perdus passent le plus clair de leur temps.

Dave Rimmer a fini par repérer un minuscule point à proximité d’une rivière, à 3 kilomètres de la maison de ses maîtres.



Le pilote de drone a zoomé et ainsi vu une silhouette animale couchée, puis la tête a bougé. Un gros plan réalisé avec la caméra non thermique lui a apporté la confirmation qu’il s’agissait bel et bien de Ted.



« Je pense qu'il était juste prêt à être retrouvé »

Il s’est dépêché de se rendre sur les lieux en voiture, puis s’est approché lentement du chien pour ne pas le faire fuir, mais celui-ci n’en avait visiblement ni l’intention, ni la force. « Une fois qu'il s'est rendu compte que nous étions amicaux et qu'il n'avait rien à craindre, il nous a laissé l'approcher et le récupérer, relate son sauveur. Je l'ai porté et cela ne le dérangeait pas. Je pense qu'il était juste prêt à être retrouvé ».



On peut s’en rendre compte dans la vidéo du sauvetage que Dave Rimmer a posté sur le compte YouTube consacré à Eye In the Sky Drones. La voici :

Le Cavapoo est donc rentré à la maison sain et sauf, au grand bonheur de ses humains. « Nous sommes très reconnaissants envers Dave et toute la communauté de Wareham pour leur aide », a déclaré Sergio Spicer.²

Etonnamment, Ted n’a pas perdu de poids pendant son escapade. Il en a même pris. Sa maîtresse Melanie Rivera se demande d’ailleurs ce qu’il a bien pu manger durant ces 5 jours.

Quoi qu’il en soit, il est en bonne santé et sa famille l’a doté d’un collier GPS pour prévenir d’autres mésaventures de ce genre.