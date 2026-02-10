« Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)

Parfois, une sortie sportive ne se résume pas à la distance parcourue ou au temps enregistré. Elle peut aussi se transformer en quelque chose de tout à fait inattendu ! C’est exactement ce qu’a vécu Adam Latcham, triathlète gallois, lors d’un entraînement. Ce jour-là, au détour d’un sentier, il a rencontré une petite boule de poils désorientée et n’a pas hésité une seconde avant de l’aider.

Originaire du Pays de Galles (Royaume-Uni), Adam Latcham est un triathlète bien connu sur les réseaux sociaux qui publie souvent du contenu d’endurance. Habitué à partager ses entraînements et ses sorties en pleine nature, il embarque régulièrement sa communauté au cœur de ses aventures sportives.

Mais récemment, l’une de ses publications a particulièrement retenu l’attention. Alors qu’il se filmait en train de parcourir un 25 kilomètres sur un sentier de montagne, Adam a remarqué quelque chose de petit et d’inhabituel dans l’herbe, près d’un portail. Sur le moment, cela ressemblait à une simple pierre ou à une branche abandonnée, jusqu’à ce que la caméra se rapproche et que l’on distingue clairement ce qui se trouvait réellement là…

Une chienne figée par la peur

La « pierre » en question s’est finalement révélée être une adorable femelle Teckel arlequin, recroquevillée sur elle-même, manifestement terrifiée et complètement perdue. Seule au bord du sentier, elle semblait espérer qu’on la laisse tranquille.

© @latchy3 / TikTok

Lorsque Adam s’est approché, elle n’a pas tenté de fuir. Au contraire, elle est restée immobile, comme paralysée par la peur, espérant sans doute passer inaperçue.

Alors, le coureur s’est accroupi à sa hauteur, lui a parlé d’une voix douce et rassurante, avant de la prendre dans ses bras avec beaucoup de précaution. Il a ensuite serré la petite boule de poils contre sa poitrine, comme s’il transportait un trésor.

À cet instant, sa sortie sportive s’est transformée en véritable mission de sauvetage.

© @latchy3 / TikTok

Une rencontre providentielle

La prochaine étape consistait à retrouver ses propriétaires et, parfois, le destin s’en mêle au bon moment. Alors qu’Adam continuait son ascension, la petite Teckel bien blottie contre lui, il a croisé un fermier. Presque par réflexe, il lui a demandé si quelqu’un dans les environs n’aurait pas perdu un petit chien.

Sans la moindre hésitation, le fermier a aussitôt compris : oui, il savait exactement de qui il parlait. La petite chienne était bel et bien recherchée, et quelques appels seulement ont suffi à retrouver son maître.

Les retrouvailles ne sont pas montrées à l’écran, mais Adam explique avec soulagement qu’il a simplement réussi à remettre la chienne entre de bonnes mains. Il confie également qu’il serait anéanti si son propre chien venait à se perdre.

« Je ne m’attendais pas à ça pendant ma course », écrit-il en légende de la vidéo de ce sauvetage inattendu, relayée par Parade Pets. Pourtant, Adam a fait ce que peu de personnes ont la chance de faire : conclure une séance d’entraînement avec la satisfaction d’avoir aidé à réunir une famille !