  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. « Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)

« Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)


dans la catégorie Sauvetages

Parfois, une sortie sportive ne se résume pas à la distance parcourue ou au temps enregistré. Elle peut aussi se transformer en quelque chose de tout à fait inattendu ! C’est exactement ce qu’a vécu Adam Latcham, triathlète gallois, lors d’un entraînement. Ce jour-là, au détour d’un sentier, il a rencontré une petite boule de poils désorientée et n’a pas hésité une seconde avant de l’aider.

Illustration : "« Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)"
© @latchy3 / TikTok

Originaire du Pays de Galles (Royaume-Uni), Adam Latcham est un triathlète bien connu sur les réseaux sociaux qui publie souvent du contenu d’endurance. Habitué à partager ses entraînements et ses sorties en pleine nature, il embarque régulièrement sa communauté au cœur de ses aventures sportives.

Mais récemment, l’une de ses publications a particulièrement retenu l’attention. Alors qu’il se filmait en train de parcourir un 25 kilomètres sur un sentier de montagne, Adam a remarqué quelque chose de petit et d’inhabituel dans l’herbe, près d’un portail. Sur le moment, cela ressemblait à une simple pierre ou à une branche abandonnée, jusqu’à ce que la caméra se rapproche et que l’on distingue clairement ce qui se trouvait réellement là…

Une chienne figée par la peur

La « pierre » en question s’est finalement révélée être une adorable femelle Teckel arlequin, recroquevillée sur elle-même, manifestement terrifiée et complètement perdue. Seule au bord du sentier, elle semblait espérer qu’on la laisse tranquille.

Illustration de l'article : « Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)

© @latchy3 / TikTok

Lorsque Adam s’est approché, elle n’a pas tenté de fuir. Au contraire, elle est restée immobile, comme paralysée par la peur, espérant sans doute passer inaperçue.

Alors, le coureur s’est accroupi à sa hauteur, lui a parlé d’une voix douce et rassurante, avant de la prendre dans ses bras avec beaucoup de précaution. Il a ensuite serré la petite boule de poils contre sa poitrine, comme s’il transportait un trésor.

À cet instant, sa sortie sportive s’est transformée en véritable mission de sauvetage.

Illustration de l'article : « Je ne m’attendais pas à ça », un coureur trouve un Teckel terrorisé sur un sentier et prouve que la gentillesse existe encore (vidéo)

© @latchy3 / TikTok

Une rencontre providentielle

La prochaine étape consistait à retrouver ses propriétaires et, parfois, le destin s’en mêle au bon moment. Alors qu’Adam continuait son ascension, la petite Teckel bien blottie contre lui, il a croisé un fermier. Presque par réflexe, il lui a demandé si quelqu’un dans les environs n’aurait pas perdu un petit chien.

Sans la moindre hésitation, le fermier a aussitôt compris : oui, il savait exactement de qui il parlait. La petite chienne était bel et bien recherchée, et quelques appels seulement ont suffi à retrouver son maître.

@latchy3

I wasn't expecting this on my run ???? #runner #rescuedog #fyp #unexpected

? original sound - Latchy3

A lire aussi : Ce chien n'ayant "gardé aucune rancune envers l’humain" bien qu'il ait passé toute sa vie enchaîné dehors attend patiemment qu'on lui donne sa chance

Les retrouvailles ne sont pas montrées à l’écran, mais Adam explique avec soulagement qu’il a simplement réussi à remettre la chienne entre de bonnes mains. Il confie également qu’il serait anéanti si son propre chien venait à se perdre.

« Je ne m’attendais pas à ça pendant ma course », écrit-il en légende de la vidéo de ce sauvetage inattendu, relayée par Parade Pets. Pourtant, Adam a fait ce que peu de personnes ont la chance de faire : conclure une séance d’entraînement avec la satisfaction d’avoir aidé à réunir une famille !

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Sa maîtresse malade, une chienne endeuillée la réconforte de la même manière qu'elle le faisait avec son frère (vidéo) Emotion

Sa maîtresse malade, une chienne endeuillée la réconforte de la même manière qu'elle le faisait avec son frère (vidéo)

La tendresse, la fidélité et le réconfort silencieux qu’apportent les chiens donnent souvent lieu à des scènes qui...

09/02/26 | Par K. Ayari