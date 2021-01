Disparition : le plus grand chien du monde nous a quittés

Freddy n’est plus. Le plus grand chien du monde, entré au Guinness Book il y a 5 ans, est décédé cette semaine. L’imposant Dogue Allemand laisse un énorme vide au sein de sa famille, qui vit en Angleterre.

« Mon cœur et mon âme sont partis. Repose en paix mon beau garçon ». C’est une Claire Stoneman dévastée qui a annoncé, ce mercredi 27 janvier, le décès de son ami Freddy sur Facebook. Ce Dogue Allemand était le chien vivant le plus grand du monde. Il était entré en tant que tel au Livre Guinness des Records en 2016, indique Slate.

Freddy vivait avec sa famille à Leigh-on-Sea, dans le comté d’Essex et à une quarantaine de kilomètres de Londres. Il a disparu à l’âge de 8 ans et demi.

Freddy était le chiot le plus petit de sa portée !

Le canidé laisse une maîtresse éplorée, mais aussi une sœur appelée Fleur, adoptée en même temps que lui en 2012, alors que tous 2 n’étaient encore que des chiots. Etonnamment, Freddy était le plus petit de la portée.

De son vivant, le Dogue Allemand mesurait 1,03 mètre de hauteur et, lorsqu’il se dressait sur ses pattes arrière, atteignait 2,26 mètres. Un gabarit impressionnant et contrastant avec son tempérament affectueux. D’ailleurs, les chiens de cette race sont connus pour leur personnalité douce et attachante.

Un budget repas colossal pour ce doux géant

Claire Stoneman consacrait un important budget à ses 2 chiens, notamment pour leur alimentation. Elle dépensait, en effet, plus d’un demi-millier d’euros mensuellement en nourriture, sachant qu’elle a toujours préparé elle-même leurs repas. Le mets préféré de Freddy était le poulet rôti, rapportait le Sun en 2016.

Le lendemain de l’annonce de sa disparition, Claire Stoneman a publié un nouveau statut sur Facebook où elle remerciait toutes les personnes qui l’ont contactée pour lui exprimer leur sympathie dans cette difficile épreuve.

A lire aussi : "Mon chien m'a sauvé la vie" : l'auteur du livre "Dog Medicine" parle du pouvoir des chiens d'assistance

Dans l’absolu, le plus grand chien ayant existé était un autre Dogue Allemand qui répondait au nom de Zeus. Il avait vécu dans l’Etat du Michigan et mesurait près de 1,12 mètre de hauteur. Il est décédé en 2014 à l’âge de 5 ans.