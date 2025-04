Après 2 ans d’attente, cette adorable chienne trouve enfin sa famille pour la vie et son papa d’accueil lui organise une émouvante cérémonie d’adieu

Alfie est un grand passionné de chiens et il aime tout particulièrement les Lévriers. Depuis toujours il recueille ceux qui ont le plus besoin d’aide et la jolie Millie en fait partie. Pendant 2 ans, l’homme qui est aussi propriétaire d’un café et concept store baptisé Creative Grounds et situé à Wexford (Irlande), s’est occupé de la petite femelle comme si elle était sa propre chienne. Mais aujourd’hui, Alfie doit dire adieu à sa protégée. Millie a en effet trouvé sa famille pour la vie… Si l’homme se dit ravi d’un tel dénouement, il avoue néanmoins que laisser partir Millie est l’une des plus difficiles décisions de sa vie. “J'ai accueilli de nombreux Lévriers secourus au cours des dernières années, tous ayant eu des débuts de vie vraiment terribles et tous s'étant complètement rétablis, puis ayant continué à vivre dans des familles extraordinaires”, a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à l’Irish Independent.

© @creativegrounds / Instagram

Une adoption impossible

“Millie a connu un début de vie très difficile et ce sera la chienne à qui il sera le plus difficile de dire au revoir. Elle est adorée non seulement par nous, mais par presque tous ceux qui la rencontrent”, a-t-il ajouté. Très attaché à cette adorable boule de poils, Alfie a donc décidé de lui offrir une grande fête de départ. Pour cela, il a organisé une cérémonie au sein de son café, puisque Millie passait le plus clair de son temps là-bas, avec son papa d’accueil. Ce dernier aurait adoré pouvoir la garder, mais son rythme de vie était malheureusement incompatible avec celui d’un chien… “Malheureusement, vu le temps que le café et les autres projets nous prennent, il n'est ni juste ni viable de la garder pour toujours. Elle mérite un endroit très spécial, et nous sommes très chanceux d'avoir trouvé ce foyer idéal et une famille qui l'aime autant que nous”, peut-on lire sur sa publication Instagram.

Le foyer idéal

Quelques jours après le petit goûter donné en l’honneur de Millie, Alfie a donné des nouvelles de la chienne. “Après un long voyage en voiture et en bateau, Millie est enfin arrivée hier matin dans sa nouvelle maison, dans la campagne galloise. (...) Elle a un nouvel ami canin, Pablo, et des hectares de terrain à explorer, peuplés de moutons, de cerfs et de nombreux écureuils à chasser”, a-t-il dévoilé avant de conclure : “Bien qu'elle nous manque terriblement, nous sommes si heureux d'avoir pu lui trouver un foyer aussi merveilleux. Elle le mérite amplement !”

Millie mène désormais la grande vie !

