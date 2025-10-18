"Je lui ai promis qu’un jour, sa fourrure serait d’un blanc crème magnifique", sauvée de conditions de vie insalubres, cette chienne savoure la promesse tenue par son sauveur (vidéo)

Bianca aurait pu finir sa vie perdue dans la jungle thaïlandaise, attachée à une courte chaîne. Pourtant, le destin en a décidé autrement lorsqu’elle a été sauvée par Niall Harbison qui lui a permis de connaître le bonheur de la liberté et, surtout, celui d’avoir une famille pour la vie.

Niall Harbison est le fondateur du refuge thaïlandais Happy Dogo. Avec l’aide de bénévoles, il a eu l’occasion de sauver la vie de nombreux chiens. Parmi ceux-ci, se trouve Bianca. Une petite chienne probablement croisée Labrador .

Lorsque Niall a découvert la pauvre bête, cette dernière vivait dans des conditions de vie insalubres, retenue captive d’un arbre par une courte chaîne et allongée dans ses propres déjections. Un véritable crève-cœur.

Mais la vie de la boule de poils allait complètement changer. Elle a d’abord reçu les premiers soins nécessaires à son rétablissement, puis elle a séjourné dans le refuge Happy Dogo. Là-bas, c’est entourée d’amour et de bienveillance que Bianca a appris à vivre comme un toutou normal. C’est également là qu’elle a reçu son prénom. Dans une publication reprise par Parade Pets , Niall écrivait : “Je l'ai appelée Bianca, car cela signifie « blanche » en italien. Elle était si sale et malodorante quand nous l'avons secourue que je lui ai promis qu'un jour, sa fourrure serait d'un blanc crème magnifique et qu'elle retrouverait sa liberté”.



L’homme au grand cœur écrivait également : “Depuis que nous l'avons libérée de ses chaînes pour la rééduquer, j'ai toujours rêvé qu'elle trouve une belle famille, avec du plein air et une nouvelle vie”. Son souhait a finalement été exaucé. En effet, une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’aventure de la petite rescapée allait connaître un nouveau rebondissement. Ainsi, une famille américaine a décidé d’adopter Bianca, touchée par son émouvante histoire.

Dans une vidéo postée par ses nouveaux maîtres, on peut voir que la nouvelle vie de la chienne n’a plus rien à voir avec l’ancienne : grands espaces, promenades en forêt, baignade dans un lac, un frère à 4 pattes et l’amour de ses 2 humains. Le paradis pour un toutou en somme. Comblé, son sauveteur a fait part de sa joie dans un autre post : “Jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé que cela ressemblerait à ça pour elle”.

Une histoire qui finit bien pour Bianca. Souhaitons-lui de longues années de bonheur entourée de l’amour de sa famille.