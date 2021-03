Un chaton retrouvé piégé dans un sommier à Manhattan. Avec une patte manquante, il ne pensait jamais trouver une famille aimante

Un Sacré de Birmanie, âgé seulement de 2 semaines, a été récupéré dans un état déplorable à l’intérieur d’un appartement exigu de Manhattan. Malgré les soins intensifs et une opération délicate de la patte, le chaton a fait preuve d’une détermination remarquable pour retrouver une vie normale.

Étienne, une minuscule boule de poils, n’a pas eu la chance de faire aisément et joyeusement ses premiers pas dans le monde. Coincé dans un sommier où ses jours étaient comptés, le félin a été recueilli par le centre Little Wanderers NYC, relate LoveMeow. Il a ensuite été remis au Veterinary Emergency Group (VEG), où il a pu recevoir des soins intensifs vingt-quatre heures sur vingt-quatre en raison de sa patte gravement blessée. En s'occupant de ce quadrupède chétif, le médecin urgentiste Camille Duvieusart ne s'attendait pas à découvrir un compagnon aussi robuste.

© Little Wanderers NYC

Une opération chirurgicale risquée

Sa motivation à devenir grand et fort, ainsi que l’aide offerte par Camille Duvieusart et le chien résident, ont été jugées insuffisantes pour le garder en vie. Une intervention chirurgicale importante s’est révélée nécessaire, le risque d’infection sur sa blessure paraissant trop élevé. « Les chirurgiens du centre médical pour animaux ont pensé que l'attente était trop risquée, donc il a été opéré alors qu’il pesait très peu », confie la soigneuse. Bien qu’il soit extrêmement jeune, Étienne a surmonté un obstacle périlleux après l’autre. Une fois l’amputation effectuée, le rescapé a réussi à retomber sur ses pattes. Au fil du temps, il a trouvé son équilibre et appris à marcher sur 3 pattes.

© Little Wanderers NYC

A lire aussi : Un chat errant s'introduit dans un zoo et se lie d'amitié avec un lynx (vidéo)

Un petit combattant très aimé

Étienne ne se serait jamais douté qu'une famille, sur laquelle il pourra désormais compter, l'adopterait. En plus de suivre le chemin de la guérison, le chaton s’est frayé un chemin dans le cœur du Dr. Duvieusart. Cette passionnée des animaux l’a couvert d’amour et de câlins. Aujourd’hui, le birman semble joyeux, affectueux et très joueur. Avoir 3 pattes ne le ralentit absolument pas dans sa quête d’épanouissement.