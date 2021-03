Désespéré, un couple promet 2 000 euros à ceux qui retrouveront leur Staffie volé

Une famille morbihannaise est à la recherche de son chien disparu le mois dernier. Pour retrouver le Staffordshire Bull Terrier qu’ils pensent volé, ses maîtres promettent une forte récompense.

Persée est introuvable depuis le 19 février dernier. Très affectés par la disparition du chien, ses propriétaires publié des avis de recherche sur les réseaux sociaux, rapporte Ouest-France.

Maycon Lima et Queuma Dos Santos remuent ciel et terre pour avoir ne serait-ce qu’une petite piste menant vers le lieu où se trouve leur Staffordshire Bull Terrier de 2 ans, qu’ils avaient adopté très jeune.

Le quadrupède s’était volatilisé après une promenade non loin du domicile familial à Theix (56), à quelques pas de l’ancienne maison de retraite locale, dans le centre de la commune bretonne.

Ses maîtres expliquent que Persée connaît parfaitement les environs, et qu’il est « très sociable et doux », en particulier à l’égard des enfants. Il avait l’habitude de dormir à leurs côtés. Ils précisent également que le canidé, à la robe noire avec une marque blanche sur la poitrine, a tendance à être effrayé par les bruits forts, comme beaucoup de ses congénères.

Un chien pucé, inscrit au LOF et très amical, la piste du vol très probable

Le couple écarte de moins en moins la possibilité qu’il ait été volé, car les chiens de sa race, souvent confondue avec celle de l’American Staffordshire Terrier, sont particulièrement prisés. D’autant plus qu’une habitante de la commune, également maîtresse d’un Staffie, leur a raconté « avoir été abordée plusieurs fois par une ou des personnes demandant si elle ne voulait pas vendre son chien ». L’animal étant amical, « il est possible qu’il soit monté dans une voiture, si quelqu’un l’a appelé. »

Persée porte une puce d’identification et est inscrit au LOF, mais pas encore confirmé. Maycon Lima et Queuma Dos Santos ont alerté la mairie, la fourrière, les vétérinaires, le site Pet Alert et la page Facebook Pattes en cavale notamment. Ils ont aussi déposé une plainte auprès de la gendarmerie.

« On l’a eu bébé, on est vraiment désespéré… », confient ses propriétaires, qui se disent « prêts à tout pour retrouver [leur] petit cœur ». Ils ont d’ailleurs promis une récompense de 2000 euros dans ce sens.