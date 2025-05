Un usager surpris de croiser un chien seul dans le train se donne pour mission de le retrouver et de lui offrir une vie heureuse

Un simple trajet en train a bouleversé le quotidien d’un usager et d’un chien. Ce que le premier pensait être une rencontre anodine avec un animal égaré s’est vite transformé en une histoire de persévérance, d’amitié et de nouveau départ.

Felipe Sanchez Martin, un habitant d’Alora dans le sud de l’Espagne, se rendait à Malaga en train quand il avait fait une rencontre étonnante à bord de la rame. Une rencontre qui allait changer sa vie et surtout celle de son vis-à-vis, rapportait le média espagnol en langue anglaise SUR in English.

L’homme de 57 ans ne s’attendait certainement pas à effectuer une partie de son trajet en compagnie d’un chien. L’animal, de type Berger, était seul dans le train et semblait totalement perdu. Il y était monté de son propre chef depuis la station Cartama.

« C'était un jour très pluvieux, se souvient Felipe Sanchez Martin. J'étais à côté de lui et son regard ne m'a plus quitté… Dès le moment où je l'ai vu, j'ai poursuivi le trajet en pensant à le garder. »

Il devait d’abord s’assurer que le chien n’appartenait à personne et en parler à sa compagne Viviana, notamment parce qu’ils avaient déjà un chien, un Labrador Retriever appelé Darko en l’occurrence. « C’était une responsabilité supplémentaire », poursuit-il. Elle a finalement accepté et le couple s’est lancé à la recherche du canidé.

Felipe Sanchez Martin ne savait pas grand-chose du chien qu’il recherchait. Le jour où il l’avait croisé, il avait brièvement discuté avec l’agent de sécurité de la station Centro Alameda, à Malaga, et surtout Donata Jurgaityte. Cette dernière est la bénévole qui, voyageant à bord du même train, avait pris le Berger en charge à ce moment-là.

Felipe Sanchez Martin est retourné à ladite station dans l’espoir d’y trouver les coordonnées de Donata Jurgaityte, mais sans résultat. Il y a laissé les siennes dans l’espoir qu’elle se manifeste.

Quelques jours plus tard, il a vu un reportage de SUR in English au sujet du chien. Il a ainsi appris que l’animal avait été recueilli par l’association Perritos del Higueron, basée à Pizarra, et qu’on l’avait appelé Gipsy.

Nouveaux nom et famille pour le chien du train

Le quinquagénaire s’est rendu au refuge en question et a fait part de son intention d’adopter Gipsy. Il n’a pas eu à se démener pour convaincre les responsables qu’il formait, avec Viviana et Darko, la famille idéale pour ce chien. L’adoption a été officialisée.

Gipsy s’appelle désormais Tano. Il coule des jours heureux dans sa nouvelle grande maison et profite de sorties fréquentes à la campagne aux côtés de ses humains et de son congénère.



SUR in English

A lire aussi : Abandonné dans la rue, ce croisé Pitbull a trouvé du réconfort dans son doudou, dont il ne s’est plus jamais séparé (vidéo)

Il semblait d’ailleurs intimidé par celui-ci au départ, mais les 2 chiens ont fini par s’entendre. Felipe Sanchez Martin a également été surpris d’apprendre que Tano était encore tout jeune, puisqu’il avait moins d’un an. Lors de leur rencontre fortuite dans le train, il paraissait bien plus âgé.

Tano n’a plus grand-chose à voir avec l’animal désorienté et résigné qu’il était le jour de sa découverte. Il est maintenant en pleine forme et épanoui. « Il ne ressemble plus au même chien, il a beaucoup changé », conclut son adoptant.