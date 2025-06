Ces 2 toutous cherchent à jouer avec la même balle et se lancent dans une course-poursuite effrénée malgré leur âge avancé (vidéo)

Ava et Alfie sont 2 Staffordshire Bull Terriers d’un certain âge déjà. Pourtant, malgré le poids des années, les poils grisonnants et la raideur des membres, cela ne les empêche pas de garder un esprit joueur. Après tout, ne dit-on pas que “l’âge, c’est dans la tête” ?

Pour les 2 toutous en tout cas, rien ne saurait perturber leurs séances de jeu. À moins, peut-être, de convoiter le même jouet. Ils se lancent alors dans une “chasse-poursuite entre seniors”, comme le décrivent leurs propriétaires dans la vidéo qu’ils ont postée sur TikTok sous le pseudonyme @kaseyej13. On y voit les 2 compagnons se “courir” après (à leur rythme), tournant autour d’un des piliers de la maison. Le poursuivant cherche alors à s’accaparer de la balle du poursuivi. En vain.

La scène filmée, reprise par Newsweek, a rapidement conquis le cœur des internautes, cumulant ainsi 1,8 million de vues et près de 400.000 mentions “J’aime”. Les “TikTokeurs” s’amusent grandement de cette course effrénée (ou presque) et la commentent avec beaucoup d’humour. Comme Chantal, qui déclare : “Je l'ai regardée en vitesse 2x pour leur donner un petit avantage”, ou encore KiwiMel14 qui écrit : “À un moment, j’ai eu peur qu’ils fassent voler les meubles, tellement ils allaient vite. Ils sont adorables”.

Windchijmes187, pour sa part, a été attendri par cet adorable moment de complicité canine, et a justement fait remarquer l’importance d’avoir un compagnon de jeu : « Je trouve merveilleux qu’ils puissent jouer ensemble, même lorsqu’ils sont plus âgés. Quel privilège et quelle chance de pouvoir vieillir ensemble”.

A lire aussi : Une chienne refuse de manger, sa maîtresse panique et paie une fortune chez le vétérinaire pour finalement comprendre la supercherie

Il faut bien avouer que voir Ava et Alfie s’amuser de la sorte, se comportant comme 2 chiots en oubliant l’âge et ses affres, fait vraiment chaud au cœur. Souhaitons-leur encore de nombreuses courses-poursuites endiablées, pour notre plus grand bonheur.