Des Teckels venus par centaines pour participer à une parade unique dans les rues de Strasbourg

Ce dimanche 7 septembre, Strasbourg a vibré au rythme des truffes curieuses et des queues frétillantes à l’occasion d’un événement aussi attendrissant qu’original : la “Teckels Parade”. Un moment unique où passionnés et chiens ont partagé bien plus qu’une simple balade. Ambiance joyeuse, complicité et convivialité étaient au rendez-vous pour célébrer cette race adorée dans une atmosphère aussi festive que touchante.

“Merci à tous ! C’était extra…” peut-on lire de la part de l’organisatrice de la “Teckels Parade Strasbourgeoise” sur la page Facebook dédiée à cet évènement hors du commun. L’auteure du post donne déjà rendez-vous aux participants pour l’an prochain, à l’occasion de la 3e édition.

Celle d’hier a été un franc succès auprès des propriétaires de Teckels, qui ont été des centaines à répondre à l’invitation. En fait, le nombre de chiens bas sur pattes ayant pris part à ce rassemblement a doublé par rapport à l’année dernière. “350 chiens, contre 170 l’année dernière et 500 personnes pour la parade”, précisait l’initiatrice auprès de France 3 Grand Est .

Le dimanche 7 septembre 2025 est donc une date à marquer d’une pierre blanche pour les Teckels et leurs humains, venus des 4 coins de Strasbourg (67), mais aussi de toute la région, pour se rencontrer et partager la joie de vivre qui caractérise cette race.



© Anne Milloux Photographe

3 mois après la réunion de Teckels à Concarneau (29), c’est donc au coeur de la capitale alsacienne que les Dachshunds, dans toutes leurs variétés (poil ras, dur, long…), ont défilé en remuant fièrement la queue, suscitant surprise et sourires parmi les passants et les touristes.



© Anne Milloux Photographe

Un après-midi gourmand et convivial pour clôturer la fête en beauté

“Quand on voit leur tête le matin, on a tout de suite la banane, a confié l’un des participants à France 3 Grand Est. On sait que la journée sera bonne.“



© Anne Milloux Photographe

Lui et les centaines d’autres maîtres et maîtresses ont donc pleinement apprécié la promenade collective, avant de se retrouver, en début d’après-midi, dans le grand jardin clos du B’art Garden Apollonia, qui a été privatisé pour l’occasion.



© Anne Milloux Photographe

L’ambiance y était aussi chaleureuse que conviviale. Les participants se sont rassemblés autour de boissons fraîches, de tartes flambées et de savoureux snacks, prolongeant ce moment de partage dans la bonne humeur. Entre rires, discussions passionnées autour des Teckels et séances photo, cette pause gourmande a permis de clore la journée en beauté, dans un esprit festif et détendu.

© Anne Milloux Photographe