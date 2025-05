Une chienne errante en quête d’amour suit des touristes pendant des kilomètres et change son destin (vidéo)

Parcourant le Maroc à vélo, un groupe de touristes a fait une rencontre inattendue lors d’une pause sur le bord de la route : une chienne errante aux allures de dingo particulièrement amicale. Lorsqu’ils ont repris la route, ces cyclistes ne savaient pas encore que leur nouvelle amie à 4 pattes allait les suivre sur près de 100 km et que cela transformerait sa vie.

Emily Lawson, une vétérinaire originaire du Royaume-Uni, s’était lancée dans un voyage à travers le Maroc avec un groupe de cyclistes lorsqu’elle a fait une rencontre inoubliable. Alors qu’elle et ses amis profitaient d’une pause au beau milieu du Sahara, une chienne errante poussiéreuse est venue les saluer. Après quelques caresses et des gratouilles derrière l’oreille, les cyclistes pensaient ne plus jamais revoir la boule de poils en reprenant la route. Ils se trompaient lourdement : la chienne avait en effet entrepris de les suivre…

Comme une ombre…

Leur nouvelle amie a ainsi couru à leur côté pendant environ 48 km jusqu’à leur pause suivante. Les touristes ont alors constaté avec tristesse que la chienne pouvait à peine marcher, car elle s’était abîmé les coussinets en les suivant. Conscients qu’ils ne pouvaient plus la laisser seule au milieu du désert, ils ont alors décidé de lui enrouler des chaussettes autour des pattes afin de lui permettre de continuer à les suivre sur la route.

© @thenomadvet.nz / Instagram

Très vite, la belle errante, désormais nommée Hara, est devenue l’ombre du groupe, suivant inlassablement son déplacement sur près de 100 km. Une question s’est alors imposée à ces touristes qui avaient planifié un périple de près de 1000 km : que faire de la chienne à l’avenir ?

L’aventure de Hara ne faisait que commencer

Dans la légende d’une vidéo Instagram, Emily explique qu’ils ont d’abord essayé de trouver un foyer pour Hara au Maroc. « Nous l'avons trouvée début novembre et n'avons passé qu'une semaine avec elle avant de l'emmener dans un refuge à Agadir et de terminer notre voyage à vélo », a-t-elle déclaré à Newsweek.

Hélas, comme la rage est un problème majeur au Maroc, les chiens de compagnie ne sont généralement pas bien vus dans le pays. Comme 3 autres millions de chiens errants, Hara était donc quasiment certaine de ne jamais trouver un foyer. Du moins, pas dans son pays d’origine…

© @thenomadvet.nz / Instagram

Emily était en effet immédiatement tombée amoureuse de la chienne dès leur première rencontre. La jeune femme a donc tout mis en œuvre pour rapatrier Hara au Royaume-Uni. Après 4 mois de quarantaine à subir des tests de dépistage de la rage et des analyses sanguines, la chienne a enfin pu s’envoler avec sa nouvelle maîtresse vers un pays inconnu.

A lire aussi : Le désarroi d'un sans-abri dépossédé de sa chienne laisse place à la joie 3 semaines plus tard

Depuis, elle s'est parfaitement acclimatée à sa nouvelle vie. « Elle va tellement bien – honnêtement, elle nous étonne chaque jour par la joie avec laquelle elle s’adapte », a assuré Emily en se félicitant d’avoir sauvé cette adorable chienne qui avait désespérément besoin d'amour humain. En suivant ce groupe de cyclistes, Hara savait-elle qu’elle choisissait le plus merveilleux des avenirs ?