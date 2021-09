Des sauveteurs trouvent un chien de chasse gravement blessé et abandonné dans un champ (vidéo)

Elle n’aurait sans doute pas tenu le coup encore longtemps. Une chienne de chasse très mal en point et abandonnée à son triste sort a été découverte et sauvée in extremis par une association de protection animale grecque. Elle souffrait notamment d’une large blessure au dos et d’une patte fracturée.

En Grèce, des bénévoles prévenus par les habitants d’un village sont intervenus pour porter secours à une chienne qui gisait dans la boue blessée et malade, rapportait We Care About Animals.

Les riverains avaient découvert une chienne de chasse en grande souffrance dans un champ à Karditsa, à environ 250 kilomètres au nord-ouest d’Athènes. Ils avaient alors contacté l’association locale, la Diasozo Animal Rescue Team, dont la cofondatrice Ermioni s’est aussitôt rendue sur les lieux.

Elle a été choquée par l’état de l’animal. La chienne était extrêmement faible, couchée dans l’herbe et la boue, quasiment incapable d’esquisser le moindre mouvement. Elle avait une très large plaie au niveau du haut du dos et semblait également blessée à la patte.



La bénévole l’a soulevée précautionneusement, puis l’a enveloppée dans une couverture et placée à l’arrière de son véhicule. Elle l’a appelée Lydia.

Ermioni l’a emmenée à la clinique vétérinaire la plus proche. A son arrivée, la chienne semblait retrouver un peu d’énergie, comme si elle comprenait que c’était le début de la fin de son calvaire et qu’elle allait recevoir l’aide dont elle avait tant besoin. L’examen de Lydia par les vétérinaires a révélé que sa blessure à la patte arrière gauche était une fracture.



Lydia en famille d’accueil, en attendant d’être prête pour l’adoption

Grâce aux soins, son état de santé s’améliore de jour en jour depuis son sauvetage. Elle boite encore légèrement, mais les progrès sont remarquables.



Lydia a été confiée à une famille d’accueil, auprès de laquelle elle continue de se remettre de sa terrible épreuve. Elle sera ainsi préparée au mieux à l’adoption.

