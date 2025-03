Fière d’être grande soeur, cette chienne exprime son bonheur d’une façon très particulière (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, on voit souvent passer des vidéos mignonnes de chiens en interaction avec des enfants ou des bébés. S’il est bon de rappeler qu’un chien, même gentil, ne doit jamais être laissé sans surveillance avec un bébé, il ne fait aucun doute que certains animaux de compagnie ont une fibre innée pour être à leurs côtés. Pour Ella, une jolie Golden Retriever qui vient juste de devenir grande sœur, ce rôle semble être celui de sa vie. Sur son compte Instagram, la jeune maman Tamara Young a récemment posté une vidéo qui est devenue virale et qui a été relayée par Parade Pets.

Un sourire qui fait chavirer les coeurs

On peut y voir Ella au côté du bébé, couché dans un transat. Le papa est juste à côté tandis que Tamara filme l’adorable scène. Visiblement heureuse de la situation, Ella regarde alors son maître et lui sourit avec fierté tout en jetant des petits coups d'œil protecteur à la petite fille qui, de son côté, se montre très calme et sourit elle aussi. En moins d’une semaine, la courte séquence a amassé presque 2 millions de vues et plus de 296 500 likes. Dans les commentaires, les internautes se sont empressés de faire part de leur admiration face à cette scène attendrissante. “Oh mais regardez sa bouille, elle est tellement fière !”, s’est extasiée une abonnée sous le charme. “Elle est prête à protéger le bébé, c’est trop mignon”, déclare un autre internaute.

© @tamara.young / TikTok

La famille, d’origine canadienne, possède déjà un plus grand garçon qui s’entend lui aussi à merveille avec la chienne de la famille. Preuve une fois de plus qu’avec de la bienveillance, une bonne éducation des enfants et une attention quotidienne, faire cohabiter des enfants avec un chien peut être une aventure extraordinaire ! “Cette vidéo est l’exemple parfait pour prouver que montrer les dents n’est pas toujours agressif chez un chien, tout comme remuer la queue n’est pas toujours un signe positif… Ce sont 2 expressions d’émotions avec des tendances mais pas une traduction exacte”, affirme un internaute. Lorsque l’on a un chien et des enfants en bas-âge, il peut être bon de se renseigner sur le langage canin pour comprendre au mieux sa boule de poils et éviter les drames…