Des sauveteurs s’interrogent sur le sort d’une chienne couverte d’une centaine de tiques, mais son signe de vie change tout

Bella est une chienne pleine de tendresse et avec une grande volonté de vivre. Pourtant, son ancien propriétaire a décidé de l’éteindre à petit feu en ignorant sa détresse. Puis, une fois qu’il n’a plus voulu d’elle, il l’a laissée dans un refuge. Elle était dans un état tellement catastrophique à son arrivée que les sauveteurs ont hésité à la maintenir en vie, mais la chienne n’avait pas fini de se battre.

Les premières photos de Bella à son arrivée au sein des locaux de la SPCA Boksburg sont difficiles à regarder. La chienne était couverte de tiques à cause d’une longue négligence de la part de son maître. Aujourd’hui, elle est méconnaissable, car elle a obtenu l’aide de sauveteurs dévoués. Lesquels ont vu la lueur d’espoir qui brillait encore dans ses yeux.

L’espoir, c’est probablement ce qui a aidé Bella à tenir jusqu’ici. La pauvre vivait un quotidien misérable aux côtés d’une personne qui ne s’intéressait pas à son bien-être. L’individu avait laissé les tiques et les puces ronger la femelle sans se soucier de sa santé. Un jour, il a décidé qu’il n’avait plus envie de l’avoir sous son toit et l’a abandonnée au refuge en disant qu’il ne voulait plus d’elle.

Un appel à l’aide

Quand Bella a posé les pattes au chenil, ses bienfaiteurs étaient catastrophés par son état. Ils se sont même demandés s’ils seraient capables de la sauver, comme le mentionnait News 24 . En effet, plusieurs centaines de tiques s’étaient agrippées à son corps et les retirer manuellement était tout bonnement impossible : « Bella était couverte de tiques de la tête à la queue. Son corps était tellement submergé par les parasites qu'il était difficile de croire qu'elle était encore debout », rapportait un porte-parole de l’association sur Facebook.

Les sauveteurs se sont alors demandé s’ils devaient plutôt mettre un terme à ses souffrances en l’euthanasiant, puis Bella s’est mise à lécher la main de la directrice du refuge. Un acte qui a été décisif pour la suite, puisqu’il résonnait comme un appel à l’aide : « Bella, cassée, mais pas battue, a levé la tête et léché la main de notre manager. Ce seul geste a répondu à la question pour nous », témoignaient les membres de l’organisme.

A lire aussi : Abandonné à l’âge de 18 ans, cet adorable Chihuahua a eu le droit à une fin de vie pleine d'amour grâce à cette femme au grand coeur (vidéo)

Un rétablissement progressif

Bella a reçu des comprimés contre les parasites qui se sont révélés extrêmement efficaces. En effet, dès la première prise, toutes les tiques sont tombées de sa peau. Plus important encore, la chienne a passé des examens sanguins afin de détecter toute maladie qui aurait pu être causée par les parasites. Les tests ont été négatifs, Bella était en bonne santé !

Elle reçoit désormais un traitement pour soigner les plaies causées par les tiques, mais se remet bien de ce passé difficile entre les mains de ses sauveteurs. Lesquels ont décidé d’engager des poursuites contre son ancien propriétaire.