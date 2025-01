L’appel à l’aide poignant et urgent d’une bienfaitrice, qui voue sa vie à aider les animaux des rues

Sarra a décidé de mettre sa vie entre parenthèses pour s’occuper des chiens et chats errants de son pays. Son temps, mais également son argent, sont consacrés aux animaux qu’elle recueille et dont elle s’occupe avec attention. Toutefois, elle a lancé un appel à l’aide pour son dernier sauvetage, une jeune chienne malade, car ses moyens sont désormais insuffisants pour la soigner.

Sarra Methamem vit en Tunisie et est fréquemment confrontée à la misère animale dans son pays. Cette cause lui tient tellement à cœur qu’elle a décidé d'en faire son combat. Elle comptabilise des dizaines de sauvetages à son actif, mais s’est retrouvée en difficulté au moment d’accueillir sa dernière pensionnaire, Angel, par manque de moyens. Elle a alors demandé l’aide du public via une cagnotte en ligne pour sauver la chienne malade.

À peine âgée de 3 ans, Angel a été mise à la porte de son domicile par ses propriétaires. À première vue, rien ne pourrait justifier un tel geste, sachant que le quadrupède est amical et attachant. C’est en observant l’animal, puis en le conduisant chez un vétérinaire, que Sarra a compris les raisons de cet acte.

Une maladie dévastatrice

Angel était positive à l'ehrlichiose, une maladie qui se transmet par les tiques, mais pour laquelle un traitement efficace existe. Plus grave encore, la pauvre avait une excroissance inquiétante au niveau des parties génitales. Les examens vétérinaires ont révélé qu’elle souffrait d’un sarcome de sticker, soit une tumeur maligne sexuellement transmissible. Ses anciens maîtres l'avaient sûrement abandonnée en découvrant cela.

La chimiothérapie est vite apparue comme la seule option pour sauver l’animal et 5 séances étaient nécessaires pour faire disparaître la tumeur. Sarra a accepté, ne pouvant imaginer laisser sa protégée périr. Elle l’a ramenée chez elle et a préparé son départ en rassurant Angel avec sa bienveillance et son amour.

Une facture importante

Quelques jours plus tard, Angel a rejoint le cabinet de la vétérinaire Nouha Aissa, à Nabeul, qui s’est occupée d’elle avec beaucoup d’empathie. De la même manière, le Docteur s’est montré compréhensif envers Sarra, qui ne disposait pas de la somme nécessaire pour l’entièreté du traitement. Malgré ses faibles moyens, la femme au grand cœur a financé une partie des soins, mais cela ne suffit pas.

Pour continuer de soigner Angel, qui montre des signes très encourageants de guérison depuis le début de sa chimiothérapie, un proche de Sarra a ouvert une cagnotte en ligne afin de trouver du soutien : « Notre guerrière va beaucoup mieux. Sa 4 ème séance de chimiothérapie a eu lieu hier et le résultat est fantastique [...] S’il vous plaît, faites un don sur la cagnotte pour couvrir les frais vétérinaires, même un petit don pourra vraiment aider », implorait la sauveteuse.

Elle a ajouté qu’elle avait hâte de la retrouver et espère que le public l’aidera à offrir un bel avenir à la douce Angel, comme aux autres boules de poils qu'elle a secourues.