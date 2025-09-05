« Son corps était couvert de 40 tiques », une chatte abandonnée cherche une nouvelle famille aimante

Dans la rue, les chats ont une espérance de vie bien inférieure à celle de leurs congénères domestiques. Un félin qui n’a pas de toit et de famille pour l’aider n’est pas libre, car il doit lutter pour sa survie tous les jours. Sockette faisait partie de ces animaux, mais ne connaissait rien du monde extérieur, parce qu'elle vivait autrefois dans une maison. Son abandon a failli lui coûter la vie

Sockette, une féline au pelage bicolore, s’est retrouvée dans la rue malgré elle après avoir été abandonnée. Petit à petit, le monde extérieur l’a rongée et elle était à bout de forces quand les membres de l’association La Petite Tribu , active dans toute l’Île-de-France, l’ont secourue. Les sauveteurs ont alors rappelé que mettre son chat domestique dans la rue n’était pas une option.

Il est vrai que nos amis les chats nous donnent souvent l’impression d’être indépendants, attachés à leur liberté et débrouillards. Pourtant, ils ont aussi besoin de nos soins, de notre présence, d’autant plus quand ils y ont été habitués, comme Sockette.

Une descente aux enfers

Selon le personnel de son refuge, Sockette est « une chatte de famille ». Son comportement et sa façon d’être avec les humains prouvent qu’elle avait un logement autrefois, ainsi qu’un propriétaire. Lequel a certainement décidé de l’abandonner dans la rue sans penser aux conséquences.

Ces conséquences, justement, ont été nombreuses pour la féline, car elle n’est pas parvenue à se débrouiller dehors. Quand des bienfaiteurs l’ont découverte, elle était dans un état catastrophique : « Son corps était couvert de 40 tiques gorgées de sang. Un abcès au cou avait percé par l’œil. Un squelette sur pattes », écrivait un porte-parole sur Facebook .

Lequel a ajouté qu’elle était si maigre que ses sauveteurs ont d’abord cru qu’il s’agissait d’un chaton, alors qu’elle est en réalité âgée de 5 ans. Heureusement, Sockette a pu être secourue à temps et bénéficier des soins dont elle avait besoin. Elle est maintenant à la recherche d’une famille d’accueil ou pour la vie afin de ne plus jamais revivre cette détresse .

Le refuge, quant à lui, a souhaité partager cette histoire pour sensibiliser le public : « La rue n’est pas une liberté, c’est une lente agonie. Abandonner un chat, ce n’est pas « le laisser vivre sa vie ». C’est le condamner à la faim, aux maladies, aux parasites, à la souffrance ».