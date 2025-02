70 Teckels découverts dans des conditions abominables au sein d’une seule propriété

Les membres des organismes de sauvetage sont malheureusement souvent confrontés à la misère animale. Ils n’y sont pas toujours habitués pour autant et certaines situations peuvent être plus difficiles à vivre que d’autres. En pénétrant au sein d’une maison insalubre, un groupe de sauveteurs n’imaginait pas se retrouver en enfer.

Le 2 février dernier, les habitants de Ogbourne St George, au Royaume-Uni, découvraient une nouvelle choquante rapportée par les médias. Un individu gardait plus de 70 Teckels sur sa propriété dans des conditions abominables. Les besoins primaires des chiens n’étaient pas satisfaits et certains se sont retrouvés malades à cause de cette immense négligence.

« Ce que j'ai vu dans cette propriété, je ne l'ai jamais vécu auparavant et je ne veux plus jamais le vivre à nouveau [...] C’était bouleversant », confiait un témoin intervenu sur les lieux. Celui-ci, comme le reste des bienfaiteurs, n'imaginait certainement pas faire une découverte aussi macabre en pénétrant dans le logement.

Dachshund Rescue UK

La maison de l’horreur

Des associations de protection animale ainsi que la police s’étaient intéressées à la propriété après avoir reçu plusieurs signalements. La personne qui vivait à l’intérieur était hospitalisée, comme l’a mentionné Swindon Advertiser. Ainsi, ses chiens étaient livrés à eux-mêmes pendant ce temps, mais personne ne se doutait à quel point ils étaient nombreux.

Quand les intervenants ont pénétré dans le chalet, ils ont été immédiatement saisis par l’odeur d’urine et d’ammoniaque qui émanait. Ce n’était, malheureusement, qu’un petit aperçu de ce qui les attendait. La maison était remplie de Teckels : dans la pièce à vivre, dans la cuisine, dans un placard de la chambre ou dans l'annexe.

A lire aussi : Une chienne gagnée par l'esprit de Noël s'échappe de la maison pour s'offrir un moment et une photo mémorables

Une décision frustrante

6 portées de chiots ont été comptabilisées. Il y avait même un carton contenant 3 petits a priori livrés de l’étranger. Au total, plus de 70 chiens ont été recensés. Non sans mal à cause de leur nombre et du manque de lumière, les sauveteurs sont parvenus à les récupérer pour les transférer vers des associations ou les confier à des éleveurs. Certains auront besoin de soins médicaux.

La police a décidé de ne pas donner suite à cette affaire, ce qui a généré de vives réactions de la part du public. Lequel soupçonne un élevage dissimulé et souhaiterait que l’ancien propriétaire des animaux réponde de ses actes devant la justice. Pour l’instant, leur requête est restée vaine.