L’odeur insoutenable d’une maison abandonnée mène la police à 7 Sphynx en détresse

7 Sphynx ont été laissés à l’abandon dans une maison pendant une durée qu’il est difficile de déterminer. Celle-ci était toutefois suffisamment longue pour que le logement se retrouve dans un état catastrophique, tout comme les pauvres animaux. Lesquels étaient livrés à eux-mêmes et auraient connu un triste sort sans l’intervention des sauveteurs.

7 chats de race Sphynx ont pu être sauvés à la suite d’un signalement. Ils vivaient dans une maison abandonnée, indiquait Cole & Marmalade, et tentaient de survivre difficilement. Aujourd’hui, ils sont en sécurité, mais le chemin vers la guérison est encore long. Heureusement, ils sont entre de bonnes mains.

Le 3 juillet dernier, des voisins ont décidé de prévenir la police, car ils subissaient, depuis quelque temps, l’odeur nauséabonde de la maison abandonnée. Les forces de l’ordre se sont alors rendues sur place pour tenter de déterminer son origine, et ont été choquées une fois entrées dans la bâtisse.

The Cat Welfare Group / Facebook

Une scène dramatique

Les sols et les murs étaient jonchés d’excréments. Ils attiraient les mouches, tout comme les détritus sur la moquette. Au milieu de cette insalubrité, 7 Sphynx se battaient pour leur vie : « Les conditions étaient véritablement choquantes, d'une saleté extrême : des excréments de chat jonchaient le sol, la moquette était rongée et les mouches étaient partout. Ces pauvres chats survivaient en silence, avec un tas de croquettes, sans eau, sans réconfort et sans soins », partageait un porte-parole de l’association Cat Welfare Group.

Celle-ci, expérimentée dans le sauvetage de chats, a été appelée en renfort pour secourir les boules de poils. Les animaux ont d’abord été emmenés d’urgence chez un vétérinaire, qui les a examinés en profondeur. Tous avaient besoin de soins, et comme les Sphynx sont des chats à besoins spécifiques, ils ont été confiés aux organismes spécialisés Sphynx Cat Association et au Sphynx Cat Club.

Aujourd’hui, les félins sont en voie de guérison. Ils sont choyés au sein de leur famille d’accueil. Les membres du Cat Welfare Group sont persuadés qu’ils ont été abandonnés par un éleveur, car ils n’étaient pas rentables. Quoi qu’il en soit, un bien meilleur avenir les attend désormais.