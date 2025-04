Des sauveteurs découvrent une chienne blessée au cou puis un chat enfermé dans un congélateur et comprennent qu’ils sont liés au même propriétaire

Koda, le chien, et Kali, le chat, se remettent actuellement d’épisodes très traumatisants. Ils ont pu s’en sortir grâce à une grande communauté qui s’est mobilisée pour leur survie. Une enquête a révélé que les 2 animaux, rencontrés l’un après l’autre, sont liés au même propriétaire. Celui-ci est visé par la justice pour avoir commis des actes graves et condamnables.

Les sauveteurs du Animal Charity of Ohio (ACO), situé aux États-Unis, pensent ne jamais avoir eu affaire à un tel acharnement cruel auparavant. Associés au service de police de Youngstown, ils sont allés à la rencontre d’un chat, Kali, enfermé dans un congélateur, à l’arrière d’une station-service. Le pire restait à venir.

Cole and Marmalade / Facebook

Un chat condamné par son propriétaire

C’est un policier de la ville de l’Ohio qui a reçu un signalement concernant un chat dans une situation catastrophique. Enfermé dans un congélateur, le félin avait en effet été volontairement séquestré, laissé à l’abandon avec un morceau de pain, mais pas d’eau dans cet environnement si hostile.

L’adorable chat noir et blanc, confié à l’association, a pu être soigné dans les temps et mis à l’abri de toute souffrance.

Cole and Marmalade / Facebook

Un autre acte cauchemardesque

Quelques mois avant, des sauveteurs avaient croisé la route de Kali. Une équipe avait été appelée pour sauver une chienne gravement blessée au cou. Une fois arrivés dans le domicile concerné, les sauveteurs ont pu éclaircir la situation et ont compris que la chienne avait été victime de maltraitances, puis d’une blessure par balle, et qu’elle avait été laissée seule durant un long moment. L’équipe confiait à Cole and Marmalade : « Nous l’avons découvert après coup. C’est un cauchemar absolu. Nous ne savons pas pourquoi nous n’avons pas été envoyés rapidement vers elle ».

À ce moment-là, un rapport indiquait qu’un chat s’était échappé de la maison et qu’il serait recherché.

« Nous avons pu déterminer que ce chat et Koda avaient le même propriétaire »

Récemment, un lien a pu être établi entre Koda, la chienne, et Kali, le chat. Appartenant à la même personne, les 2 animaux avaient vécu un véritable cauchemar. Maintenant en lieu sûr, le chat comme la chienne vont pouvoir se reconstruire. Leur propriétaire est visé par de nombreux chefs d’accusation, face à l’ampleur des traumatismes générés.

A lire aussi : Le stratagème astucieux d'un chien sénior tenant à ce que sa maîtresse le prenne dans ses bras (vidéo)

Cole and Marmalade / Facebook

Koda a dû subir une lourde intervention, suivie d’une rééducation toujours en cours. Elle se repose dans une famille d’accueil.

Les habitants de Youngstown sont appelés à la vigilance quant à leurs animaux de compagnie.