Une chatte errante rencontre une femme dans une station-service, et la mène vers son bien le plus précieux (vidéo)

Sapphire ne manque pas de ruse. Cette chatte astucieuse a accordé sa confiance à une femme aimante, et elle l’a menée vers l’endroit où étaient cachés ses 3 chatons. Cet instinct maternel leur a sans doute sauvé la vie.

Le mois dernier, Joni a fait une rencontre qu’elle n’oubliera jamais. La bénévole du Good Karma Pet Rescue, une association de sauvetage d’animaux, se trouvait dans une station-service lorsqu’elle a remarqué une chatte errante à la recherche de nourriture.

Des chatons introuvables

« Après lui avoir donné un peu d'affection, j'ai senti qu'elle venait d'avoir des petits, alors j'ai commencé à regarder autour de moi, à parler aux employés, à faire jouer des sons de chatons et de chats sur mon téléphone, mais sans succès », raconte Joni à Love Meow.

Il était tard, et la station-service se trouvait près d’un carrefour très fréquenté. Inquiète pour la sécurité de la féline, Joni a décidé de l’héberger pour la nuit et de reprendre ses recherches dès le lendemain matin.

Good Karma Pet Rescue of South Florida / Facebook

La chatte, nommée Sapphire, était ravie d’accompagner sa bienfaitrice. Elle a été lavée, s’est rempli l’estomac à ras bord, puis elle a passé une nuit des plus reposantes.

Aidée par un voisin, Joni est retournée à la station-service le jour suivant, mais elle n’a pas retrouvé les chatons de Sapphire. Le soir même, une pluie torrentielle s’abattait sur la ville. « J’ai cru que c'était la fin », confie Joni.

Finalement, la bénévole a ramené Sapphire sur les lieux, dans l’espoir qu’elle lui montre l’endroit où se trouvaient ses chatons. Rapidement, la chatte s’est dirigée vers le panneau de la station-service, s’est mise à ramper et à se tortiller dans les épaisses broussailles en contrebas.

« 3 magnifiques bébés »

Les doux minois de ses bébés se sont révélés. « À travers la pluie intermittente, le tonnerre et les éclairs, je pouvais entendre les cris de ses chatons. Cette maman intelligente et pleine de ressources m'avait conduite directement à ses bébés », se souvient Joni avec émotion.

La bonne samaritaine les a protégés avec un parapluie, alors que Sapphire était en train d’allaiter ses chatons. « J’ai attendu environ 30 minutes avant de commencer à arracher les broussailles pour en extraire la maman, suivie de 3 magnifiques bébés qui avaient encore les yeux fermés », poursuit-elle.

Good Karma Pet Rescue of South Florida / Facebook

Sapphire et son adorable trio ont quitté le carrefour ce soir-là, et ont entamé un nouveau périple vers un foyer d’accueil aimant, loin des intempéries. La maman chat était ravie de retrouver ses chatons dans de meilleures conditions, et s’est montrée heureuse pendant tout le trajet en voiture jusqu’à sa nouvelle maison.

Un foyer chaleureux

Là-bas, Sapphire a continué à s’occuper de sa progéniture, tout en montrant sa gratitude envers Joni, à travers de nombreux ronronnements. « Je n’ai jamais vu un chat aussi doux et aussi aimant », a déclaré sa bienfaitrice.

Sapphire s’est rapidement habituée à ce nouvel espace rempli d’eau fraîche, de nourriture et de couvertures. La maman chat et ses bébés, victimes d’une légère infection oculaire, ont tous pu être soignés grâce au soutien de Good Karma Pet Rescue.

Good Karma Pet Rescue of South Florida / Facebook

Désormais, les chatons sont en pleine forme et leur énergie ne cesse de grimper en flèche. Ils apportent une joie incommensurable au foyer de Joni. Sapphire, elle, n’aura plus jamais à se débrouiller seule. Elle est ravie d’être choyée et savoure les conforts de la vie d’intérieur.