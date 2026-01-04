Des sauveteurs découvrent le carton d’un aspirateur devant le refuge et réalisent qu’une petite créature est piégée à l’intérieur (vidéo)

Tout ce que Gladys voulait, c’était de l’amour. Pourtant, cette adorable petite chienne a été abandonnée dans un carton d’aspirateur devant un refuge. Les bénévoles qui l’ont trouvée ont vite compris qu’elle avait subi de graves abus. Heureusement, ils étaient aussi en mesure de lui offrir la vie dont elle a toujours rêvé.

Ce qui semblait être une matinée comme les autres au centre de soins pour animaux de Lancaster, en Californie (États-Unis), a rapidement pris une tournure inattendue. Devant le portail, une boîte destinée à accueillir un nettoyeur de tapis avait été abandonnée, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons des bénévoles. À l'ouverture du carton, leurs craintes ont été confirmées en croisant le regard de Gladys, une petite chienne terrifiée prisonnière à l’intérieur.

Une chienne terrorisée et malade

Lorsque les membres du personnel ont découvert cette boule de poils terrorisée et malade, leurs cœurs se sont serrés. Ils l’ont aussitôt sortie et installée dans un endroit chaud pour qu’elle puisse se détendre. Plus tard, la fondation Stand Up For Pits est intervenue et l’a emmenée en urgence à la clinique vétérinaire.

© @standupforpitsfoundation / Instagram

Son petit corps portait les traces d’abus et de négligence extrêmes : infections aux yeux et aux oreilles, cicatrice sur le ventre, perte de poils, hernie, séquelles de portées multiples... Fragile et émaciée, Gladys ne se laissait pourtant pas abattre par son sort. Malgré son passé difficile, elle avait conservé un cœur rempli d’amour et ne désirait qu’être aimée.

« Elle est magique à tous les égards »

Les nouveaux amis de Gladys lui ont prodigué tous les soins nécessaires et ont découvert une petite chienne d’une douceur incroyable. « Elle est magique à tous les égards », a déclaré Rebecca Corry, directrice générale de la fondation Stand Up For Pits, à The Dodo. « Elle a un besoin impérieux de contact humain et aime tous les humains et les chiens. »

© @standupforpitsfoundation / Instagram

Peu à peu, la boule de poils a commencé à se rétablir, faisant la joie de ceux qui s’occupent d’elle. « Elle adore manger, être portée, et elle ronfle comme un homme de 360 kilos », a déclaré avec humour Rebecca Corry. « Elle est hilarante et affectueuse, et tellement reconnaissante d'être vue et adorée. »

© @standupforpitsfoundation / Instagram

La directrice espère que l’histoire de Gladys encouragera chacun à voir les chiens comme des êtres dignes de respect. « Les chiens ne sont pas des objets jetables », affirme-t-elle. « Ce sont des êtres sensibles, un don précieux pour l’humanité. »

Accueillie au refuge de la fondation Stand Up For Pits pour se remettre pendant quelques semaines, Gladys a quant à elle eu le bonheur d’être adoptée. Plus jamais, elle ne connaîtra la faim, la peur, ou la maltraitance ; désormais, elle sera aimée et choyée pour toujours.