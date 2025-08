Réticente à tout contact humain, cette chatonne change radicalement après un simple geste de sa sauveuse

Alyssa, bénévole au sein de Liberation Cat House, a accueilli le trio chez elle, afin de les soigner et de les accompagner vers une nouvelle vie, plus paisible. La petite Edith lui a donné du fil à retordre.

Love Meow

Une évolution à 2 vitesses

Les 3 chatons étaient évidemment sur la réserve, durant les premiers jours passés chez Alyssa, exprimait Love Meow. Les sœurs d’Edith se sont ensuite montrées très motivées dans leur exploration de la maison, n’hésitant pas à faire leurs griffes sur les arbres à chat à disposition et acceptant sans problème les gratouilles au niveau du ventre. Ronronnements et miaulements étaient le quotidien des 2 chatons, mais on ne pouvait pas en dire autant pour Edith qui n’en faisait qu’à sa tête en restant en permanence en retrait.

Alors que ses sœurs venaient de rencontrer leurs futures familles, Edith suscitait l’inquiétude de sa maîtresse de transition, qui s’efforçait d’établir le contact avec la chatonne.

Love Meow

L’art de rester invisible

Il n’y avait aucune raison pour qu’Edith n’ait pas le droit, elle aussi, au bonheur. Alyssa a donc redoublé d’efforts pour que la chatonne se familiarise avec son environnement. Edith se cachait régulièrement sous un lit, mais la bénévole a eu l’idée de venir à sa rencontre, malgré la volonté de se cacher, en lui proposant des friandises. Edith restait en retrait, jusqu’au jour où elle a accepté les tentatives d’Alyssa. Portée par sa voix apaisante, la chatonne a baissé sa garde, acceptant même d’être caressée durant quelques secondes.

Love Meow

A lire aussi : Ce chat est au paradis depuis que son propriétaire a trouvé son point sensible (vidéo)

« Elle a compris qu’une vie en intérieur était une bonne vie »

« Tout ce qui lui fallait, c’était un peu plus de conviction », expliquait Alyssa. Tout s’est arrangé dans les jours suivants, et Edith a eu une sorte de déclic, lui permettant de sortir de sa cachette située sous le lit.

La différence était nette, la chatonne avait désormais un regard plus ouvert, et acceptait progressivement de recevoir la tendresse de sa maîtresse. Un jour, elle a même « roulé sur le dos », en signe de pleine confiance.

Au fil des jours, Edith est devenue une vraie petite chatte d’intérieur, aimant se blottir doucement sur le canapé et s’amuser durant de longues heures avec ses jouets. Prête à passer à l’étape suivante, elle attend sa nouvelle famille de patte ferme.