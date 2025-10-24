Un policier découvre un Husky très amical seul dans la rue, l'emmène chez le vétérinaire et apprend que sa maîtresse le cherchait depuis 7 ans
Perdre son animal de compagnie est une épreuve que nul maître n’oublie, mais parfois, le destin réserve de merveilleuses surprises. Aux Etats-Unis, un chien porté disparu depuis 7 ans a pu retrouver les bras de sa propriétaire grâce à une série de coïncidences touchantes et à la vigilance d’un policier.
Le jeudi 23 octobre, d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre un chien et sa maîtresse qui ne s’étaient plus vus depuis 7 longues années. Elles ont été rendues possibles par une rencontre fortuite, la bienveillance d’un policier et la détermination de la propriétaire, qui avait veillé à mettre à jour la puce d’identification de son compagnon à fourrure, rapportait Tampa Bay 28.
Les faits se sont déroulés à Tampa Bay, dans l’Etat de Floride (Etats-Unis). L’officier Mike Bishop, de la police de Tampa Bay (Tampa Police Department), venait d’achever une intervention quand il a repéré un Husky Sibérien qui marchait seul dans la rue.
Il était clair, aux yeux du policier, qu’il ne s’agissait pas d’un chien errant. Il en a eu la confirmation en constatant à quel point il était amical. Dès qu’il l’a appelé, le quadrupède est venu vers lui en remuant la queue. Il a ensuite pu faire monter le canidé à l’arrière de son véhicule de patrouille sans la moindre difficulté.
Tampa Police Department / Facebook
L’officier Bishop a emmené le passager surprise à clinique vétérinaire locale Animal Doctors, où ce dernier a été passé au lecteur de puce d’identification. Il s’est avéré que le chien en portait bien une et que les informations qu’elle renvoyait étaient à jour.
Son humaine n’avait jamais perdu espoir
Le Husky s’appelle Luca et sa propriétaire, prénommée Gabrielle, n’avait plus de nouvelles de lui depuis 7 longues années. On imagine donc la joie qu’elle a dû ressentir en apprenant que l’on venait de le retrouver sain et sauf.
Tampa Police Department / Facebook
Gabrielle n’avait jamais renoncé à l’espoir de le revoir. Elle payait systématiquement les frais annuels de son identification pour garder sa puce active et actualiser ses coordonnées.
Grâce à l’officier Bishop et à la persévérance de sa maîtresse, Luca a enfin retrouvé le foyer qu’il n’aurait jamais dû quitter.
A lire aussi : À force de patience et de bienveillance, cette chienne abandonnée tremblant dès qu’on l’approchait a retrouvé confiance en l’humanité (vidéo)
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire