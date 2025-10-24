Un policier découvre un Husky très amical seul dans la rue, l'emmène chez le vétérinaire et apprend que sa maîtresse le cherchait depuis 7 ans

Perdre son animal de compagnie est une épreuve que nul maître n’oublie, mais parfois, le destin réserve de merveilleuses surprises. Aux Etats-Unis, un chien porté disparu depuis 7 ans a pu retrouver les bras de sa propriétaire grâce à une série de coïncidences touchantes et à la vigilance d’un policier.

Le jeudi 23 octobre, d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre un chien et sa maîtresse qui ne s’étaient plus vus depuis 7 longues années. Elles ont été rendues possibles par une rencontre fortuite, la bienveillance d’un policier et la détermination de la propriétaire, qui avait veillé à mettre à jour la puce d’identification de son compagnon à fourrure, rapportait Tampa Bay 28 .

Les faits se sont déroulés à Tampa Bay, dans l’Etat de Floride (Etats-Unis). L’officier Mike Bishop, de la police de Tampa Bay (Tampa Police Department), venait d’achever une intervention quand il a repéré un Husky Sibérien qui marchait seul dans la rue.

Il était clair, aux yeux du policier, qu’il ne s’agissait pas d’un chien errant. Il en a eu la confirmation en constatant à quel point il était amical. Dès qu’il l’a appelé, le quadrupède est venu vers lui en remuant la queue. Il a ensuite pu faire monter le canidé à l’arrière de son véhicule de patrouille sans la moindre difficulté.



L’officier Bishop a emmené le passager surprise à clinique vétérinaire locale Animal Doctors, où ce dernier a été passé au lecteur de puce d’identification. Il s’est avéré que le chien en portait bien une et que les informations qu’elle renvoyait étaient à jour.

Son humaine n’avait jamais perdu espoir

Le Husky s’appelle Luca et sa propriétaire, prénommée Gabrielle, n’avait plus de nouvelles de lui depuis 7 longues années. On imagine donc la joie qu’elle a dû ressentir en apprenant que l’on venait de le retrouver sain et sauf.



Gabrielle n’avait jamais renoncé à l’espoir de le revoir. Elle payait systématiquement les frais annuels de son identification pour garder sa puce active et actualiser ses coordonnées.

Grâce à l’officier Bishop et à la persévérance de sa maîtresse, Luca a enfin retrouvé le foyer qu’il n’aurait jamais dû quitter.

