Abandonnés aux portes d’un refuge, ces 2 chiens âgés peuvent désormais rêver à une belle fin de vie grâce à leurs sauveurs

Jamais les bénévoles du Bloomfield Animal Shelter, situé dans le New Jersey, n’auraient imaginé tomber sur une telle scène en se rendant au travail ce matin-là. Alors qu’ils s’apprêtaient à ouvrir les portes du refuge, ils ont découvert 2 molosses à l’air triste attachés au grillage de l’établissement. S’ils ont d’abord pensé à un énième abandon inexpliqué et inexcusable, ils se sont vite rendus compte qu’il n’en était rien… En effet, une note écrite était soigneusement glissé dans le grillage, aux côtés des toutous. “Bonjour. Je suis désolé, mais mes bébés méritent de vivre leurs années d’or heureux et dans une bonne maison bien au chaud pour l’hiver. Je ne peux pas m’occuper d’eux tout en vivant dans la rue. Notre maison a été saisie… S’il vous plaît, prenez soin d’eux et ne les tuez pas !”, pouvait-on lire sur le petit mot, repartagé par The Dodo.

Ensemble coûte que coûte

Dans la suite du texte, on apprend que les 2 chiens sont en réalité frères, de la même portée, qu’ils s'appellent Shadow et Tiger et qu’ils s’apprêtent à fêter leur 15ème anniversaire dans quelques semaines seulement ! “Merci de nous garder ensemble, si vous le pouvez”, conclut le message. Malheureusement, le refuge étant déjà plein à craquer, il s’est révélé incapable d’accueillir les vieux toutous. C’est à ce moment, que l’association Scooby-Doo's Rescue Mission est intervenue… Christine, membre de l’association, s’est immédiatement rendue sur place pour les récupérer et leur offrir un foyer temporaire.

“Je viens de relire la lettre écrite par le propriétaire des deux chiens que Scooby-Doo's Rescue a récupérés au refuge pour animaux de Bloomfield, dans le New Jersey, et leur anniversaire est le 12 octobre… C’est aussi mon anniversaire !”, a-t-elle expliqué.

Depuis, elle a déposé Shadow et Tiger dans la ferme de l’un de ses amis proches mais cherche en parallèle à retrouver leur propriétaire. “Si quelqu'un ici voit cela et connaît la personne, s'il vous plaît, demandez-lui de me contacter. Aucune question ne lui sera posée, si ce n'est que je veux en savoir plus sur eux et que je veux vraiment lui faire savoir que ses garçons vont bien. Je promets de ne jamais les séparer. Je veux qu'il lui rende visite. Ou au moins qu'il me permette de lui envoyer des nouvelles. Je ne peux même pas imaginer ce que cette famille traverse…”, a-t-elle écrit dans une publication Facebook.

