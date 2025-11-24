Des riverains suspicieux mènent à la découverte d’une chienne enfermée dans une voiture pendant une semaine

Pendant plusieurs longues journées, une chienne a souffert du manque de nourriture, d’eau et d’air dans l’habitacle d’une voiture. Condamnée à y rester après avoir été enfermée à l’intérieur, elle n’avait même plus la force de se battre pour sortir de là. Heureusement, des riverains attentifs ont mis un terme à son calvaire.

C’est un sauvetage qui réchauffe le cœur tout en laissant un goût amer. Difficile d’imaginer qu’un humain puisse être capable d'enfermer son chien dans sa voiture, puis de le laisser s’éteindre à petit feu en décidant de ne plus jamais aller le chercher. C’est ainsi qu’a commencé le récit d’une chienne abandonnée. Cependant, la fin est plus réconfortante, car l’animal est entre de bonnes mains désormais.

Cette triste histoire s’est déroulée dans le 13ème arrondissement de Marseille, précisait La Voix du Nord . Comme pourrait le faire de nombreux propriétaires de chien, un individu a installé sa femelle American Staffordshire Terrier dans sa Peugeot 206. Mais au lieu de l’emmener se balader, il l’a simplement abandonnée là.

Police Municipale de Marseille / Facebook

Une semaine interminable

Une journée est passée, puis une seconde, et finalement, la pauvre est restée une semaine dans le véhicule. Son propriétaire n’avait nullement prévu d’alléger ses souffrances, puisqu’elle n’avait pas d’eau et pas de nourriture quand les policiers l’ont découverte.

Ces derniers ont été alertés par des riverains qui auraient repéré l’animal dans la voiture et auraient compris que quelque chose n’était pas normal. Effectivement, quand les forces de l’ordre sont arrivées, l’état du canidé était critique. Il était déshydraté, affamé et avait perdu énormément de poids. Il était également terrorisé, mais les agents sont parvenus à le placer en sécurité. Ils ont d’ailleurs été contraints de casser la vitre de l’automobile pour le récupérer.

A lire aussi : Un propriétaire met en scène son chien capable d’exercer de nombreux métiers habituellement réservés aux humains (vidéo)

Actuellement, le rescapé se remet de cette épreuve difficile auprès des bienfaiteurs d’une association. Son ancien propriétaire, quant à lui, risque une amende de 45 mille euros et est passible de 3 ans d’emprisonnement.