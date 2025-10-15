« Je ne te ferai aucun mal, promis » : elle trouve un chiot terrorisé sur la route et ne peut retenir ses larmes en comprenant ce qu’il a enduré

Tandis qu’elle était en voiture et qu’elle roulait tardivement, Chloe a freiné d’un coup pour éviter un animal. Elle a d’abord pensé qu’il pouvait s’agir d’un renard, puis a constaté que c’était un chiot. Elle a pris la boule de poils sous son aile et a senti à quel point elle avait besoin d’être réconfortée.

Sur ses réseaux sociaux, Chloe montre ses tenues, ou encore ses voyages à sa communauté. Elle a toutefois récemment publié une vidéo un peu différente, puisqu’elle documentait le sauvetage d’un chiot abandonné. Elle a raconté sa rencontre avec l’animal et à quel point cet événement l’avait marquée.

Dans la publication en question, rapportée par The Mirror , Chloe explique qu'elle conduisait à une heure tardive et donc dans la nuit lorsqu’un animal a surgi sur la route. Elle a freiné d’un coup pour l’éviter, puis est sortie de sa voiture afin d’observer si elle ne l’avait pas renversée. Elle a découvert un chiot avec des taches de peinture devant son véhicule. Heureusement, il n’a pas été blessé, mais il semblait terrorisé.

Un chiot traumatisé

Chloe l’a porté pour le mettre dans sa voiture et l’emmener chez elle. Elle voulait le garder en sécurité en attendant de trouver une solution pour lui. Elle a pensé qu’il devait avoir faim et lui a préparé un repas avec du poulet mélangé à du riz. Tristement, le rescapé avait trop peur pour manger. Cela a brisé le cœur de la bienfaitrice, qui s’est mise à pleurer : « Je ne te ferai aucun mal, promis », lui a-t-elle assuré.

Chloe savait que confier son protégé à un organisme de sauvetage était la meilleure option pour lui. Elle souhaitait qu’il soit accompagné par des personnes compétentes et, dès le lendemain, elle l’a emmené à la SPCA de Dublin (Irlande) afin qu’il soit pris en charge.

Une nouvelle réconfortante

Dans la section des commentaires, de nombreuses personnes ont félicité Chloe pour son sauvetage. D’autres lui ont demandé d’adopter le toutou après toute cette aventure. Pour répondre aux commentaires, Chloe a posté une nouvelle publication quelques jours seulement après son sauvetage. Elle a annoncé qu’elle avait officiellement adopté la boule de poils, ce qui a ravi les internautes : « Voilà à quoi ressemble une fin parfaite », écrivait une femme.

Le début de vie du toutou n’a pas été facile, mais la suite s’annonce radieuse pour lui !