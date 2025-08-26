Alors que la situation des chiens est incertaine en Inde, une femme continue de leur donner de son temps

La situation des chiens errants est au cœur des débats en Inde depuis quelques jours à la suite d’une ordonnance prononcée par les hautes autorités locales. Si l’avenir de ceux-ci est incertain, une bienfaitrice surnommée Tante Maria a décidé de ne pas arrêter le temps et de poursuivre sa mission de bienfaisance auprès des quadrupèdes.

Maria Gomes, une bienfaitrice surnommée « Tante Maria », vit à Goa (Inde) et constate la misère animale, comme de nombreux habitants. Plutôt que d’incriminer les chiens errants, qui n’ont malheureusement pas choisi leur destin, elle préfère veiller sur eux et les nourrir au quotidien.

En Inde, l’État comptabiliserait plus de 60 millions de chiens errants . Une problématique d’ordre public, car de nombreuses morsures ont été signalées ces dernières années. Pour endiguer ce problème, la plus haute Cour de l’Inde a ordonné la capture des canidés et leur placement en refuge. Une décision hautement contestée par son caractère idéaliste et peu réalisable.

Une femme au grand cœur

Pour Maria, il est difficile de laisser les chiens livrés à eux-mêmes, sachant que tout le monde leur tourne déjà le dos. Alors, à son échelle, elle essaye d’en aider un maximum et s’occupe actuellement de 300 canidés , pour qui elle cuisine chaque jour. Elle se lève quotidiennement aux aurores pour préparer le repas aux quadrupèdes et commence ensuite sa distribution.

Les chiens la connaissent bien maintenant et l’attendent avec impatience le matin. Certains suivent même son vélo, l’accompagnant ainsi dans sa distribution.

Par son geste, Tante Maria montre de la considération à ceux qui n’en ont pas, notamment dans un contexte difficile pour les chiens d’Inde. Son action a été chaleureusement saluée sur les réseaux sociaux par les internautes : « Maria, l’ange-gardien des chiens errants », commentait une personne, « Longue vie à Maria », souhaitait quelqu’un d’autre.