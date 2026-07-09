Des policiers ne peuvent s’empêcher de rire en poursuivant 2 chevaux miniatures en cavale dans un quartier résidentiel (vidéo)

Qui a dit que les grandes aventures étaient réservées aux grands chevaux ? Près de Memphis (États-Unis), 2 chevaux miniatures ont prouvé le contraire en s'offrant une escapade improvisée dans les rues de la ville, au grand étonnement des passants. Leur virée a même donné lieu à une course-poursuite insolite avec la police, un épisode dont les agents se souviennent encore avec le sourire.

Imaginez ouvrir votre fenêtre et voir passer 2 petits chevaux en pleine balade, suivis par des voitures de police… C’est exactement ce qui est arrivé aux habitants de Bartlett, une petite ville près de Memphis dans le Tennessee (États-Unis). Comme le rapporte PEOPLE, ils ont en effet été témoins récemment d’une évasion pas tout à fait comme les autres.

Une drôle de course-poursuite avec la police

Le 23 juin dernier, 2 chevaux miniatures, l'un blanc avec de grandes taches brunes, l'autre de couleur caramel, se sont échappés de leur propriété et ont semé une joyeuse pagaille dans un quartier résidentiel.

Les petits fugitifs ont été filmés en train de brouter tranquillement dans des jardins avant de partir au galop, poursuivis par 2 voitures de police aux gyrophares allumés.

Cette course-poursuite au ralenti a beaucoup amusé les habitants, qui ont partagé leurs vidéos et multiplié les plaisanteries sur les réseaux sociaux. « Peut-être que c'est un signe que le Bartlett Police Department devrait avoir une unité montée ? », a par exemple écrit quelqu’un. « Ils ont aussi grillé le panneau stop ! Ils ont eu une amende ? », a demandé une autre personne.

La police elle-même a joué le jeu avec humour, expliquant dans un post Facebook que leur « équipe Cowboy a[vait] dompté des chevaux (pas) sauvages », ajoutant le hashtag #ShouldveBeenACowboy.

Après cette escapade insolite, les 2 animaux ont finalement été rattrapés sans encombre et ramenés chez leur propriétaire.

Le monde méconnu des chevaux miniatures

Derrière cette histoire amusante se cachent des animaux étonnants, bien différents des chevaux classiques. Les chevaux miniatures sont peut-être petits par la taille, mais ils ont une histoire et des capacités surprenantes. Contrairement à ce que leur apparence pourrait laisser penser, ce ne sont pas des chevaux sauvages miniatures, mais le résultat d'une sélection menée par l'homme au fil des générations.

🐴 Pourquoi les chevaux miniatures sont-ils si robustes ? 🏥 Comment utilise-t-on les chevaux miniatures en thérapie ? 📖 Autres animaux en fuite amusants Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© Bartlett Police Department

Pour être considéré comme un cheval miniature, un animal doit mesurer moins de 90 cm au garrot et bien que ces équidés puissent ressembler à de très petits poneys, leur morphologie se rapproche davantage de celle d'un cheval adulte.

Malgré leur gabarit, les chevaux miniatures sont particulièrement robustes : ils peuvent tirer jusqu'à 4 fois leur poids et se distinguent par leur endurance et leur intelligence. Utilisés dès le XVIIe siècle dans les mines pour tracter de lourdes charges, ils sont aujourd'hui surtout présents dans les concours et les programmes de thérapie animale, où leur tempérament calme est très apprécié. Leur proximité avec l'humain explique en grande partie la popularité croissante de ces étonnants petits chevaux.