Des policiers découvrent un chiot abandonné parmi les ordures et prennent soin de lui, l'un d'eux décide d'aller plus loin

Un chiot a frôlé le pire dans une ville du nord-ouest des Etats-Unis. Abandonné dans une benne à ordures, il a été sauvé grâce à un témoignage et à la réactivité de la police locale. Le petit rescapé a ensuite trouvé un foyer plein d’amour auprès de l’un de ses sauveteurs.

“Les bennes à ordures sont faites pour les déchets, pas pour les chiots”, rappelait la police de Lynnwood, dans l’Etat de Washington, sur sa page Facebook le mardi 11 novembre. Un post dans lequel elle relatait cette triste trouvaille, qui a toutefois connu un heureux épilogue pour le jeune canidé, rapportait KING 5 .

Mardi soir, donc, un témoin avait appelé les forces de l’ordre après s’être rendu compte de la présence d’un animal dans une benne, quelque part dans cette ville située au nord de Seattle.

En sécurité et au chaud

L’emplacement exact n’a pas été communiqué, mais les policiers s’étant rendus sur les lieux ont fini par retrouver le minuscule chiot. Ce dernier était transi de froid, terrifié et couvert de détritus. Ses sauveurs se sont empressés de le réchauffer, nettoyer et réconforter. On peut d’ailleurs le voir dans les bras des agents du LPD (Lynnwood Police Department) sur les photos que comprend la publication. Ils lui ont même très vite trouvé un nom : Oscar.

“Il est maintenant en sécurité, au chaud et hébergé temporairement par des membres du LPD pendant qu’il s’habitue à son nouvel environnement”, peut-on lire dans ce post.

La police de Lynnwood a lancé un appel à témoins dans l’espoir d’identifier l’auteur de cet abandon et faire en sorte qu’il en réponde devant la justice. “Abandonner des animaux n'est pas seulement mal, c'est illégal”, poursuit-elle.

Oscar a trouvé sa famille pour toujours

Hier après-midi, le Lynnwood Police Department a annoncé une merveilleuse nouvelle en commentaire. La policière ayant accueilli Oscar dans la foulée de son sauvetage a, en effet, décidé de l’adopter. “Il est en sécurité, gâté et profite de tout l'amour qu'il peut recevoir, se réjouit le LPD. Merci à tous pour votre gentillesse envers Oscar.”

Une annonce accompagnée d’une vidéo émouvante, montrant le chiot alors qu’il joue avec une feuille d’arbre tenue par sa maîtresse.

Lynnwood WA Police Department / Facebook