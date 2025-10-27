Des policiers décident d’offrir un toit et un métier au chien abandonné qu’ils ont sauvé

Rocky n’était encore qu’un chiot quand il s’est retrouvé livré à lui-même. Repérée par un passant, la boule de poils a été confiée à des policiers qui se sont vite pris d’affection pour lui. Selon la procédure, ils l’ont emmené dans un refuge puis, en constatant que personne ne se manifestait pour le récupérer, ils ont décidé de lui offrir sa chance.

Rocky, un Labrador de 8 mois, est passé d’orphelin à chien-policier du commissariat de West St. Paul (Minnesota, États-Unis) en l’espace de quelques jours. Ce chiot qui n’avait nulle part où aller ni personne sur qui compter fait désormais partie de la grande famille des policiers. Lesquels n’ont pas pu l’abandonner quand ils ont vu que tout le monde lui tournait le dos.

Le passé de Rocky est très flou, car aucune information le concernant n’a été trouvée jusqu’à présent. Un passant l’a repéré dans un parc, allongé sous une table de picnic. Le pauvre chien semblait seul, alors le promeneur a décidé de l’emmener au commissariat.

Un chien inconnu

Rocky n’avait pas de micropuce, mais les policiers ont pensé qu’il avait tout de même une famille. Ils ont publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour tenter de la retrouver, en vain. Entre temps, ils se sont occupés de lui et l’ont réconforté. Rocky s’est installé dans une boîte à chaussures de la marque Rocky Boots en guise de panier, ce qui a inspiré son prénom.

Les policiers ont finalement pris contact avec un refuge local afin que l’animal soit pris en charge. Selon la loi, ses propriétaires disposent d’environ une semaine pour le récupérer avant qu’il ne soit placé à l’adoption. Rocky était toujours au chenil après ce délai et personne ne s’est manifesté pour l’adopter.

West St. Paul Police Department / Facebook

A lire aussi : À la suite d’un accident lui causant une paralysie, ce Teckel reçoit le soutien touchant de son meilleur ami félin

Face à ce constat, la policière Isabelle Lalor a décrété que sa place était à ses côtés, au commissariat. Elle l’a donc adopté et a pensé qu’il pourrait devenir un chien de soutien émotionnel auprès des victimes ou du personnel. Rocky suit donc une formation pour devenir un toutou policier et a déjà fait l’unanimité auprès de son équipe : « Mon compagnon m'a dit qu'il était très affectueux, très calme pour un chiot. Il était heureux d'être entouré de gens et simplement des policiers, donc très sociable et affectueux », partageait-elle dans un témoignage accordé à Fox 9 .

Rocky a désormais sa propre maison, un travail et plein d’amis à ses côtés. Son avenir s’annonce radieux.