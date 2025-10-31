Des policiers à la recherche d’une octogénaire disparue font confiance à un chien qui devient un héros aux yeux de tous

Une femme âgée partie promener le chien de son fils a suscité l’inquiétude de son époux après ne plus avoir donné signe de vie depuis un moment. Les policiers sont donc allés à sa recherche et ne sont pas parvenus à la localiser jusqu’à ce qu’un toutou fasse son apparition. Il savait exactement où se trouvait la dame, mais surtout, il avait compris qu’elle avait besoin d’aide.

Au début du mois d’octobre, le commissariat du comté d'Okaloosa, en Floride (États-Unis), a répondu à l’appel à l’aide d’un homme inquiet pour sa femme. Cette dernière, âgée de 86 ans, n’est pas rentrée de sa promenade avec Eeyore, le chien de son fils. Les forces de l’ordre ont vite pris l’affaire au sérieux et ont reçu une aide inattendue au cours de leurs recherches.

L’octogénaire était sortie pendant la nuit, ce qui rendait sa disparition d’autant plus inquiétante. Malgré les longues minutes de patience de son mari, qui attendait de la voir rentrer, la femme ne donnait toujours aucun signe de vie, alors la police a décidé de partir à sa recherche.

Okaloosa County Sheriff's Office / Facebook

Un chien en éclairage

Tandis qu’une équipe patrouillait en voiture, elle a repéré un chien seul avec sa laisse et a pensé qu’il pouvait s’agir d’Eeyore. Elle lui a alors demandé de le guider jusqu’à la grand-mère, ce que l’animal a fait. Il savait exactement ce qu’il devait faire, soit mener les policiers vers elle pour l’aider. Effectivement, la femme était en mauvaise posture et les intervenants l’ont découvert lorsqu’ils sont arrivés à sa hauteur.

Grâce à Eeyore, ils l’ont rapidement repérée. Elle était au sol et a expliqué qu’elle avait chuté pendant la promenade, puis qu'elle n’avait pas été capable de se relever ensuite. Elle a précisé qu’Eeyore ne l’avait pas abandonnée durant tout ce temps : « Il ne voulait pas partir, il revenait sans cesse vers moi », témoignait-elle.

Quand elle a appris ce que le chien avait fait pour elle et la façon dont il avait guidé ses sauveteurs jusqu’à elle, elle n’a pas pu contenir son émotion. Elle lui a dit à quel point elle l'aimait, et ce, même si elle n’était pas sa véritable propriétaire : « Eeyore, tu es un bon garçon, grand-mère t'aime », lui a-t-elle dit avec émotion. Depuis, le toutou est devenu un héros aux yeux des policiers, et certainement à ceux de sa famille également !