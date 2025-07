Un chien policier d'un an sauve un octogénaire perdu en montagne après 35 heures de recherches

Jeune mais déjà héroïque, Badun a prouvé que le courage ne dépend ni de l’âge ni de l’expérience. Ce chien policier, encore en tout début de carrière, s’est illustré lors d’une mission de sauvetage particulièrement difficile en retrouvant un homme disparu en pleine montagne, et ce, malgré une blessure à la patte.

En Chine, un homme de 80 ans perdu en montagne depuis 2 jours a été retrouvé sain et sauf par un chien policier. Ce dernier n’était opérationnel que depuis quelques mois, rapportait China Daily.

L’octogénaire habite la localité de Sanjie à Chuxiong, dans la province du Yunnan dans le sud du pays. Il s’était rendu en montagne pour couper du bois de chauffage, mais avait tardé à rentrer.

Inquiète, sa famille avait alerté les forces de l’ordre. La police locale a aussitôt lancé une opération de recherche, mobilisant de multiples équipes dont des unités cynophiles. 4 chiens pisteurs ont ainsi été mis à contribution. Parmi eux se trouvait un Berger Belge Malinois d’un peu plus d’un an et répondant au nom de Badun.



Xinhua

La mission s’annonçait ardue en raison de la météo et de l’état du terrain. Il avait plu abondamment les jours précédents, ce qui avait rendu le sol boueux et glissant. De telles conditions faisaient qu’il était non seulement difficile d’avancer, mais aussi compliqué pour les chiens d’user de leur flair pour suivre des pistes.

Blessé à la patte, Badun a tout de même poursuivi ses efforts

Malgré tout, Badun, son maître-chien et les 3 autres binômes ont inlassablement poursuivi leurs efforts. Le Malinois a même été blessé à la patte par une branche pointue pendant sa progression. Il a été soigné sur place et a courageusement repris sa quête.

Il a finalement retrouvé la victime et s’est mis à aboyer pour signaler sa découverte. L’homme était tombé dans un ravin. Il était toutefois conscient et ne souffrait d’aucune blessure grave. Il a été mis en sécurité.

Sa disparition aura duré 35 heures. La ténacité de Badun y a mis fin. Né en mai 2024, celui-ci a déjà participé à 43 missions de recherche et de sauvetage. 6 personnes ont pu être secourues grâce à lui.