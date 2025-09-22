Un chien héros sauve sa famille en rongeant la mèche d’un explosif lancé dans sa maison par un malfaiteur (vidéo)

Manchis est aussi brave que loyal. Lorsqu’un intrus a lancé un bâton de dynamite dans sa maison, l’animal ne s'est pas posé de questions. Il a immédiatement défendu ceux qui comptent le plus pour lui et s'est jeté sur l’explosif. Il l’a mordu au bon endroit, ce qui a permis d’éviter une explosion.

À Huaral, au Pérou, le journaliste Carlos Mesias Zarate a potentiellement été la cible d’une tentative d’intimidation par une personne non identifiée. Cette dernière a profité d’une ouverture pour glisser un explosif dans la maison de l’homme. Le chien de la famille, Manchis, est alors immédiatement intervenu pour éviter qu’un drame se produise.

Tous les propriétaires de chiens se sont déjà demandé un jour si leur toutou serait capable de les défendre en cas de danger imminent. Carlos et ses proches en ont eu le cœur net en vérifiant leur caméra de surveillance à la fin du mois d’août.

@theclinic_cl / Instagram

Un acte héroïque

Ils ont souhaité enquêter après avoir découvert un bâton de dynamite éteint à l’intérieur de leur maison, rapportait le Free Press Journal . En consultant les images filmées par la caméra, ils ont constaté avec effroi qu’un individu avait tenté de leur nuire. Comme on le voit sur le clip, le malfaiteur passe son bras à travers une vitre brisée. Il tient l’explosif allumé dans sa main et le jette ensuite dans la maison. D'autres plans de la caméra le montre en train de prendre la fuite en courant.

Manchis, qui était au domicile ce jour-là, a été témoin de toute la scène et s’est d’abord mis à aboyer sur l’individu quand il l’a vu arriver. Puis, lorsque la dynamite a atterri dans le logement, il a été saisi d’un courage sans nom et s’est mis à l’attaquer. Il a finalement mordu la mèche, ce qui a permis de l’éteindre et de ne pas exploser.

Carlos et ses proches sont entrés ultérieurement et ont découvert ce qu’il s’était passé. D'après les premières informations, Manchis pourrait être blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Sa famille l’a érigé au rang de héros depuis ce jour.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver l’auteur des faits. D'après les images et les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir d'une tentative d'intimidation.