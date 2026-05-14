Des passants unissent leurs efforts pour sauver un chien tombé dans la Seine à Paris (vidéo)

C’est une scène que Roland n’oubliera pas de sitôt ! Alors qu’il se promenait sur les bords de Seine à Paris avec un ami, il a assisté au sauvetage émouvant d’un chien tombé dans l’eau, secouru grâce à la mobilisation spontanée de passants. Un joli moment de solidarité comme on les aime.

Vendredi 8 mai 2026 en fin de journée, dans le XIIIe arrondissement de Paris (75), un bel élan de solidarité s’est formé sur les quais de Seine pour sauver un chien tombé dans le fleuve. La scène, filmée puis partagée sur les réseaux sociaux, est aujourd'hui devenue virale.

Une scène de panique sur les quais de Seine

L’incident a eu lieu vers 18 h, près de la Bibliothèque François Mitterrand, et a été filmée par Roland, 29 ans, avant d’être postée sur TikTok. « J’étais en train de me balader avec un ami », a expliqué le jeune homme au Parisien. « Et j’ai vu un monsieur courir très vite vers un chien qui était dans l’eau ».

Sur les images qu’il a capturées, on distingue en effet un petit chien noir, visiblement terrorisé, qui essaie de grimper sur le quai sans y parvenir.

© Roland / Le Parisien (You Tube)

« Au début, je pensais qu’il allait réussir à remonter en 30 secondes, mais il glissait à cause des algues », continue Roland.

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Très vite, le propriétaire du toutou tombé dans le fleuve et plusieurs passants se sont affolés et rassemblés pour essayer de trouver une solution. « C’était un peu le chaos », confie le caméraman amateur. « On avait peur que les 2 autres chiens du propriétaire aillent aussi dans l’eau ».

© Roland / Le Parisien (You Tube)

Un sauvetage collectif chargé d’émotion

Après quelques minutes, un passant a proposé de s’aider d’une chaîne située un peu plus loin pour permettre au chien de remonter. « Ce qui était compliqué, c’était de faire bouger le chien jusqu’à cette chaîne. », explique Roland. « On a tous avancé vers la chaîne pour qu’il nous suive, mais il a cru qu’on l’abandonnait et s’est mis à pleurer. C’était très émouvant. »

L’animal a toutefois fini par rejoindre le groupe, avant qu’un homme ne descende pour le récupérer, aidé ensuite par un autre passant.

© Roland / Le Parisien (You Tube)

Le propriétaire, blessé à l’épaule et incapable de descendre lui-même, s’est montré très reconnaissant. « Il a remercié tout le monde et a pris le monsieur qui est descendu chercher le chien dans ses bras (tombant alors en partie dans l’eau). Pour lui, c’était un soulagement immense », raconte encore Roland.

Le chien, sain et sauf, a ensuite retrouvé ses 2 compagnons sur la terre ferme sous les applaudissements et les caresses des témoins.

Depuis, la vidéo de Roland est devenue virale avec des centaines de milliers de vues, et a suscité de nombreux commentaires, entre admiration et critiques sur la méthode employée. « Beaucoup nous disent qu’on aurait dû faire une chaîne humaine, mais la pente était très raide, ce n’était pas possible, quelqu’un aurait pu tomber », répond Roland. « Dans tous les cas on n’aurait pas laissé le chien dans l’eau. Si on n’avait pas réussi à le faire remonter, on aurait appelé les pompiers. »

Cette fois, la solidarité seule a suffi pour sauver ce pauvre toutou en toute sécurité.

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L’info Woopets – Comment réagir face à un animal tombé dans l’eau ?

Lorsqu’un chien tombe dans l’eau, la priorité est de garder son calme et de prioriser la sécurité avant tout (celle des humains comme celle de l’animal) :