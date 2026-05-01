Un Goldendoodle attiré par des oies est sauvé de la noyade dans la rivière par son maître, une marathonienne lui offre sa couverture

Un simple jeu de poursuite a viré à la frayeur lorsqu’un Goldendoodle s’est retrouvé emporté par le courant d’une rivière après avoir couru après des oies. Rapidement piégé dans une eau glaciale, le chien a été sauvé in extremis par son maître, qui n’a pas hésité à se jeter à l’eau avant d’être aidé par des passants.

Le lundi 20 avril 2026, alors que le marathon de Boston venait d'avoir lieu, un chien est tombé dans un cours d'eau traversant la capitale du Massachusetts (Etats-Unis), amenant son maître à se mettre en danger pour le secourir, rapportait NBC Boston .



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Benny, Goldendoodle de 2 ans, était promené par son propriétaire Hans Nagrath aux abords de la rivière Charles quand le quadrupède s'est mis à courir des oies. Ces dernières se sont dirigées vers le cours d'eau, et le chien en a fait de même, se retrouvant piégé par les flots.



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« Il s'éloignait de plus en plus, et je me disais : "Bon, il va finir par s'épuiser et revenir". Il est resté là-dedans pendant environ 15 minutes avant que je me dise : "OK, il ne revient pas, il ne m'entend pas" », raconte le jeune homme à NBC Boston.

Il a alors décidé de plonger pour tenter de le sauver. « J'ai enlevé mon sweat-shirt et j'ai sauté à l'eau sans réfléchir, dit-il. J'ai nagé de toutes mes forces, puis j'ai vite compris à quel point c'était stupide. Non seulement je ne suis pas un nageur de haut niveau, mais en plus, je n'avais pas réalisé que l'eau était glaciale », a raconté Nagrath. « J'ai rapidement perdu mon souffle et mes forces, mais heureusement, j'ai réussi à le rejoindre. »

« Boston a vraiment répondu présent, comme toujours »

Des passants ont aidé le duo à remonter sur la rive. Parmi eux se trouvait une femme qui venait de terminer le marathon. Elle leur a gentiment proposé sa couverture.

Un geste qui a touché Hans Nagrath. « Je me disais : "Je n'ai pas couru le marathon, je ne mérite pas cette couverture", confie-t-il. Mais j'étais très reconnaissant, et je lui ai dit : "Gardez-la". Les gens me demandaient si j'allais bien, et Boston a vraiment répondu présent, comme toujours. »

Le chien et son humain sont sains et saufs. Ils ont pu rentrer chez eux pour se remettre de cette mésaventure. Hans Nagrath sait que désormais, il vaudra mieux tenir son compagnon en laisse lors des promenades, en particulier dans des zones à risque comme la rivière.

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