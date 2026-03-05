Des nouvelles rassurantes de Vicky le chien squelettique abandonné qui s'alimente enfin seul et a vu une cagnotte solidaire s'ouvrir pour ses soins

Recueilli dans un état critique, Vicky montre des signes encourageants après plusieurs jours de soins intensifs. Toujours hospitalisé, ce chien a recommencé à manger seul et reprend peu à peu des forces, offrant une lueur d’espoir à ceux qui suivent son combat.

3 jours après sa découverte par les pompiers rue Berthe-Molly à Colmar (68) et sa prise en charge par la SPA locale, cette dernière a posté une mise à jour au sujet de Vicky sur sa page Facebook. Les nouvelles incitent à l'optimisme, sachant que le combat mené par ce chien pour survivre et remonter la pente n'en est qu'à ses tout premiers stades.

Pour rappel, Vicky, croisé Berger Belge Malinois de 2 ans, avait été secouru le dimanche 1er mars en pleine rue alors qu'il était livré à lui-même et dans un état de santé extrêmement préoccupant.

Emmené en clinique vétérinaire, il ne pesait que 14 kilogrammes et « avait à peine la force de lever la tête », indiquait Jérémy Billaut, directeur de la SPA de Colmar.



Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) de Colmar / Facebook

Sa puce est enregistrée au nom de son ancien propriétaire qui reste injoignable et qui aurait cédé l'animal à quelqu'un d'autre il y a un an. Les informations d'identification n'auraient pas été actualisées après cette cession.

Même s'il n'est pas encore sorti d'affaire et que le chemin vers la guérison est long, l'état de santé global du canidé semble s'améliorer. D'après une nouvelle publication Facebook de l'association de protection animale haut-rhinoise, partagée le mercredi 4 mars, si « Vicky est toujours sous surveillance vétérinaire, hospitalisé et sous perfusion », il « reprend des forces et s'alimente maintenant seul ». Le brave loulou continue donc de s'accrocher à la vie et à l'espoir malgré ses maigres forces et ce qu'on lui a fait subir.

Une cagnotte pour les frais vétérinaires

La SPA de Colmar a tenu à remercier l'équipe vétérinaire et tous ceux qui la soutiennent dans le sauvetage de Vicky , notamment via leurs dons. A ce propos, elle a annoncé la création d'une cagnotte solidaire sur la plateforme HelloAsso afin de l'aider à faire face aux frais liés aux soins de son nouveau protégé, mais aussi les dépenses vétérinaires de l'association en général.

Cette mise à jour a fait réagir de nombreux internautes qui suivent l'histoire de Vicky depuis sa prise en charge. Leurs commentaires sont tous aussi touchants les uns que les autres . « Tu as certainement reçu plus de mots doux et de caresses en 2 jours qu'en 2 ans de ta vie, alors accroche-toi loulou », a ainsi écrit l'une de ces personnes. « J’en suis toute émue de cette merveilleuse nouvelle, et de voir son regard qui en dit long, a commenté une autre. Nous avons prié pour lui, j’ai raconté son horrible histoire à ma petite Teckel Jeanne et nous pensons fort à lui et son combat. Nous t’envoyons tout notre amour. »