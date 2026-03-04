« Rien n'est gagné mais il se bat », un appel à témoins lancé au sujet d'un chien squelettique qui s'accroche courageusement à la vie

Découvert abandonné dans un état squelettique par les pompiers dans une rue de Colmar, Vicky, un jeune chien croisé Malinois pesant à peine 14 kilos, lutte actuellement pour sa survie. Alors que le courageux canidé reprend doucement des forces sous haute surveillance vétérinaire, la SPA locale a lancé un appel à témoins massif pour retrouver le responsable de ce terrible abandon.

« Rien n'est gagné mais il se bat et l'équipe vétérinaire veille sur lui », écrivait la SPA de Colmar (68) au sujet d'un chien découvert dans un état préoccupant, dans la mise à jour d'un post Facebook du lundi 2 mars. « Vicky est toujours sous perfusion, il réussit à boire un peu seul, commence à lever la tête et à remarquer les mouvements autour de lui », y apprenait-on également.

Ce sont de tout petits progrès, mais ils constituent indéniablement de réels motifs d'espoir pour ce croisé Malinois de 2 ans qui n'a plus que la peau sur les os.



Quelques heures plus tôt, l'association de protection animale haut-rhinoise lançait un appel à témoins. Le quadrupède avait été pris en charge le dimanche 1er mars après son abandon et sa découverte par les pompiers rue Berthe-Molly.

« Il était très affaibli, à moitié comateux. Incapable de tenir debout, il avait à peine la force de lever la tête », raconte Jérémy Billaut, directeur de la SPA de Colmar, à France 3 Grand Est qui rapporte ce récit.

Vicky ne pèse que 14 kilogrammes, soit la moitié de son poids normal. Il aura besoin de temps et d'une alimentation adaptée pour se rapprocher d'une masse graisseuse et musculaire correcte.



Dès son arrivée à la clinique vétérinaire, il a été passé au lecteur de puce qui a révélé son identification au nom d'une personne injoignable. Celle-ci serait l'ancien propriétaire, qui l'aurait cédé à quelqu'un d'autre il y a un an. Toutefois, les informations de propriété n'avaient pas été mises à jour.

Les soins et la recherche du détenteur se poursuivent

« Quand un chien est identifié, la personne inscrite sur le fichier reste légalement responsable tant que la modification de propriétaire n’a pas été effectuée », rappelle Jérémy Billaut.

Le chien sera légalement considéré comme abandonné passé le délai de fourrière (8 jours ouvrés) si son détenteur ne se manifeste pas. Par ailleurs, la SPA de Colmar déposera plainte pour maltraitance.

Entretemps, le courageux Vicky continue de s'accrocher à la vie avec une détermination admirable.