Un maître en colère adresse un message au poseur de pièges à loups ayant failli coûter la vie à son chien

Un chien est passé tout près du pire à cause d’un piège à loup posé aux abords d’un sentier où les animaux de compagnie peuvent évoluer sans laisse. Le maître a emporté les dispositifs et cherche à contacter leur propriétaire pour lui faire comprendre la dangerosité de ses actions.

Ken Latour habite Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest au Canada. Avant-hier, il a bien failli perdre son chien qui s’était fait piéger par un dispositif destiné à capturer des loups, rapportait la CBC le mardi 21 novembre.

Ce jour-là, Ken Latour, son chien Odin et un ami se promenaient dans un secteur où les animaux de compagnie sont autorisés à évoluer sans laisse. Alors que la balade touchait à sa fin et qu’ils s’apprêtaient à regagner leur véhicule, les 2 hommes avaient perdu Odin de vue.



Ils étaient revenus sur leurs pas pour leur chercher. Ils avaient fini par le repérer au loin, assis et immobile. En s’approchant de lui, ils avaient vu des carcasses de castors tout autour. C’est là qu’ils avaient compris qu’Odin était en danger.

Il avait, en effet, la patte prise au piège par un collet employé pour la capture des loups. Les castors servaient d’appâts. Fort heureusement, le chien était resté étonnamment calme et c’est ce qui l’avait sauvé. S’il s’était agité ou débattu, le collet se serait resserré davantage et aurait abîmé sa patte.

Le duo a réussi à défaire le piège à loup et à libérer le quadrupède, qui s’est tout de suite mis à courir et à sautiller joyeusement. Il ne souffrait d’aucune lésion. L’issue aurait pu tout autre s’ils avaient tardé à le localiser et si Odin avait essayé de retirer sa patte.

« Vos actions ont presque tué mon chien »

Ken Latour a emporté les 7 collets découverts sur place. Il promet de les rendre à leur propriétaire si ce dernier accepte de le rencontrer, non pas en vue de représailles, mais pour discuter de cet acte qui aurait pu être fatal au chien.



C’est le message qu’il lui adresse dans un groupe Facebook dédié à la communauté locale :

« Je publie ceci pour 2 raisons. Premièrement pour avertir les autres qui utilisent ce sentier. Je suis profondément préoccupé par le fait que ce n'est plus un endroit sûr pour laisser les chiens marcher.Deuxièmement pour atteindre la personne qui pose des pièges dans les limites de la ville, juste à côté d'un sentier de promenade pour chien sans laisse. S'il vous plaît, arrêtez. Vos actions ont affecté un grand nombre de personnes qui utilisent cette zone et qui ne sont plus en sécurité. Vos actions ont presque tué mon chien aujourd'hui. »