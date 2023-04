Des enquêtrices de la SPA se mobilisent pour mettre fin au cauchemar de 9 chiens, privés d'amour et de lumière

Le 4 avril dernier, Karine et Dorothée, enquêtrices de la SPA de Périgueux (Dordogne), sont intervenues au domicile d’un particulier dans le but de mettre fin à une situation désastreuse. 9 chiens, vivant « dans des conditions déplorables », ont été retirés à leur propriétaire. France Bleu Périgord est revenu sur ce sauvetage il y a quelques jours.

Une vie dans l'obscurité et l’insalubrité

En compagnie de la brigade de gendarmerie de Nontron, les enquêtrices se sont rendues au chevet de 9 chiens qui vivaient au milieu de leurs propres excréments. L’odeur était « nauséabonde ». Tous les animaux étaient « plongés dans le noir », « ne sortaient jamais » et « ne connaissaient ni la laisse, ni l’humain », a rapporté la SPA de Périgueux sur Facebook.

C’est dans ce refuge que les 9 chiens, dont un chiot, ont été accueillis suite à l’intervention de Karine et Dorothée. Ils ont été pris en charge par les soigneurs et les vétérinaires de l’association, qui se sont assurés de mettre « tout en œuvre pour qu’ils retrouvent une santé et soient prêts à rejoindre au plus vite leur famille pour la vie ».

Le début d’une nouvelle aventure

Depuis, ce sont 9 chiens de tous les âges qui sont arrivés à la SPA de Périgueux : 5 mâles (Pépère, Louison, Lord, Treflou et Patapouf) ainsi que 4 femelles (Patate, Titounie, Sia, et Sky). Certains d’entre eux ont gardé des séquelles de leur passé, puisqu’ils se montrent plutôt timides et ont parfois du mal à marcher en laisse convenablement.

Toutefois, les bénévoles en sont sûrs : avec de l’amour et de la patience, tous ces petits rescapés parviendront à s’épanouir et croqueront la vie à pleines dents ! Ils ont été proposés à l’adoption et ont déjà, pour 2 d’entre eux, rejoint une nouvelle famille. L’avenir ne peut être que meilleur !

De son côté, la SPA de Périgueux a choisi de ne pas porter plainte contre l’ancien propriétaire des chiens, et a préféré trouver un accord avec lui. « Il a pris conscience tardivement d’être dépassé », explique Eliane Rigaud, présidente de l’association.