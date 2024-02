Ce Corgi au sourire narquois semble très fier d’avoir piégé son ami le chat (vidéo)

Tiffany Hale vit à Austin au Texas (États-Unis) avec Garth, son Corgi, et Patrick Swayze, son chat de 8 ans. Dernièrement, un second Corgi nommé Wayne est venu agrandir la famille. « Je l’ai adopté dans une famille qui ne pouvait pas lui donner les soins et l’exercice dont il avait besoin », a expliqué Tiffany à Newsweek.

Alors que Wayne venait d’être adopté seulement 10 jours auparavant, Tiffany est tombée sur une scène des plus hilarantes.

© @yallternatiff / TikTok

Un piège machiavélique

En entrant dans son salon, la jeune femme a trouvé Wayne allongé devant sa cage en train de regarder Patrick Swayze, piégé à l’intérieur. En se retournant, le chien avait l’air de sourire de manière narquoise, visiblement très satisfait de sa farce. En effet, d’une manière ou d’une autre, le Corgi avait réussi à enfermer le chat dans la cage.

Même maintenant, Tiffany ne sait pas vraiment comment il a fait. Une chose est sûre, une fois que Patrick Swayze est entré dans la cage, Wayne a fermé la porte.

« C’était tellement drôle »

Après avoir montré à plusieurs amis les images de la drôle de blague de Wayne, Tiffany a décidé de les partager sur les réseaux sociaux.

« Honnêtement, c’était tellement drôle que j’ai dû le montrer sur Snapchat à mes amis, et ils m’ont dit que je devais le publier sur TikTok parce que c’était trop bon. », se souvient la maîtresse de Wayne.

© @yallternatiff / TikTok

Les internautes ont partagé cet avis, car la courte vidéo de 5 secondes est rapidement devenue virale. En moins d’un mois, elle a été visionnée plus de 2 millions de fois. Ce qui a fait le succès de cette publication, c’est indubitablement le sourire et le regard « maléfiques » du petit Corgi dignes d’un méchant de cinéma.

On pourrait croire que cette situation illustre parfaitement l’éternelle rivalité qui existerait entre les chiens et les chats. Pourtant ici, il n’en est rien. Chez Tiffany, tout le monde est très ami. « Mes 2 chiens adorent le chat. On peut souvent les trouver ensemble en train de se faire des câlins. », a déclaré la jeune femme.

© @yallternatiff / TikTok

Malgré tout, Patrick Swayze réfléchira maintenant à 2 fois avant de se faufiler à nouveau dans la cage lorsque Wayne est à proximité…