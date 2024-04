Après avoir échappé à la surveillance de ses maîtres, un Husky part dans la nature et risque sa vie pour se lier d’amitié avec des animaux sauvages réputés dangereux (vidéo)

Lorsque ce Husky s’est échappé dans la nature, ses propriétaires ont mis tout en œuvre pour le retrouver au plus vite. Pour couvrir plus facilement les grandes étendues du Kamtchatka (Russie) où s’était enfui le toutou, ils ont même utilisé un drone. Grâce à cet appareil, ils ont heureusement réussi à retrouver la trace du chien disparu, mais ils ne s’attendaient pas à le trouver en si étonnante compagnie…

Le Kamtchatka est une immense péninsule volcanique située à l'extrême est de la Russie. Cette région sauvage est également connue pour abriter la plus grande concentration d'ours bruns de la planète.

D’ordinaire agressifs (notamment depuis qu’ils sont menacés par la surpêche), les ours bruns du Kamtchatka ont, semble-t-il, la capacité de se faire des amis parfois insolites. C’est du moins ce que laisse penser une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et par divers médias comme NDTV.

Harald Deischinger / Flickr / Courrier International

De nouveaux amis hors du commun

Les images en question proviennent d’un drone téléguidé par les propriétaires d’un Husky qui s’était échappé. Le toutou avait certainement profité de l’inattention de ses maîtres pour faire une fugue lors d’une balade ou tout simplement depuis sa maison située dans les environs.

Le drone a donc permis de retrouver plus facilement le chien disparu dans les étendues sauvages. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Les recherches ont toutefois pris une tournure surprenante lorsque le Husky a été retrouvé non pas seul, mais en train d’interagir avec un groupe d’ours bruns sauvages !

Sur les images, on voit le toutou très enthousiaste qui gambade joyeusement autour de ses 3 nouveaux amis. Tantôt il les poursuit, tantôt il les encercle avec beaucoup de gaieté. Même si un des ours tente de repousser le chien lorsqu’il s’approche trop près, leur interaction ne semble absolument pas menaçante.

« GoldiHusky et les 3 ours »

Ces images non datées sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux et ont accumulé plus de 20 millions de vues sur Instagram.

Entre stupeur et rire, les internautes ont également tenu à réagir dans les commentaires. Certains ont fait un parallèle avec le conte Boucle d’Or et les 3 ours en rebaptisant cette vidéo GoldiHusky et les 3 ours.

D’autres se sont mis à la place des ours légèrement agacés : « Maman ours à papa ours : je sais que nous avons dit que Junior avait besoin d’un ami, mais cet enfant a besoin de rentrer à la maison. »

sailorjerrithedogtrainer / Instagram

Une chose est sûre, comme le déclare l’un des internautes : « Ce chien va avoir tellement d’histoires que ses amis les chiens ne croiront jamais ».

L’issue de cette rencontre insolite reste inconnue. Si le Husky est certainement rentré chez lui, peut-être gambade-t-il encore avec ses amis les ours…