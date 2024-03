Des centaines de chiens et de chats de laboratoire en route vers une nouvelle vie après la fermeture d'un site de tests

200 chiens et chats ont droit à un nouveau départ après avoir passé toute leur vie dans un laboratoire à subir des tests de toxicité, rapportait Click Orlando.

Beagle Freedom Project est une association basée à North Hollywood, en Californie (Etats-Unis), et dont la mission consiste à mettre fin aux essais sur les animaux dans les laboratoires.

Sa présidente Shannon Keith a annoncé la fermeture de l’un des principaux sites du pays, situé dans l’Etat de l’Oklahoma, et le sauvetage de l’ensemble des canidés et félins qui s’y trouvaient. « Plus de 200 chiens et chats étaient utilisés pour des tests de toxicité, a-t-elle indiqué. Nous avons finalement pu négocier la fermeture de cette installation et avons désormais pris la garde de tous ces animaux. »

Dans ce laboratoire étaient testés des produits antipuces et anti-tiques. L’entreprise assurait le tiers des tests réalisés pour des solutions antiparasitaires produites aux Etats-Unis. Le site s’étendant sur 12 hectares sera transformé en centre de réhabilitation.

Sara, femelle Beagle, fait partie des quadrupèdes rescapés. 3 jours avant l’annonce faite par Shannon Keith, elle avait donné naissance à 5 chiots. Cette petite famille canine et les autres chiens et chats du laboratoire de l’Oklahoma attendent désormais qu’on leur trouve des familles d’accueil. Quelques-uns ont déjà eu cette chance et ont été emmenés en Floride.

Besoin de familles d’accueil, de transporteurs et de dons

L’association lance d’ailleurs un appel aux personnes disposées à accueillir les animaux qui n’ont pas encore trouvé de foyer, afin de les préparer au mieux à l’adoption. Beagle Freedom Project a également besoin de volontaires pour les transporter, ainsi que de dons, notamment pour financer les opérations de stérilisation.

L’idéal serait que les familles d’accueil aient déjà un chien, car les Beagles doivent tout apprendre de la vie de chien. « Ils ne comprennent pas les signaux sociaux normaux auxquels nous sommes habitués, explique Shannon Keith. Ils ne comprennent pas du tout. Par exemple, quand vous dites « Bien » ou quelque chose comme ça, ils ne comprennent pas. »

Beagle Freedom Project / Facebook

« Un autre chien qui est habitué à vivre dans une maison leur apprendra essentiellement ce qui est bien, ce qui ne l’est pas, l’endroit où on fait ses besoins, comment on marche en laisse ou mange dans une gamelle, poursuit la présidente de Beagle Freedom Project. Ils ont peur des bruits forts, ils ne savent pas ce que sont les bruits de la maison et ils essaieront de s'enfuir, alors d'autres chiens leur apprendront à ne pas être effrayés. »