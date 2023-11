En raison d’un trait de caractère jugé "dérangeant", ce chien attend depuis plus de 6 ans derrière les grilles d’un chenil

Chesbro a tout pour plaire, selon le personnel du refuge dans lequel il vit depuis plus de 6 ans. Pourtant, à cause d’un trait de caractère jugé dérangeant, il n’arrive pas à attirer l’attention des adoptants.

En Californie (États-Unis), dans le refuge Humane Society of the Desert, un pensionnaire attend depuis bien trop longtemps de trouver une famille. Il s’agit de Chesbro, un chien âgé de 7 ans, et qui vit dans son chenil depuis ses 6 mois.

Tout a commencé lorsque le toutou a été retrouvé seul dans le désert californien, comme le relate People. Probablement né d’une chienne errante, le canidé n’avait jamais eu de contact avec les humains et était très craintif.

La personne ayant découvert Chesbro a réussi à attraper le chien et à le déposer dans un refuge. Mais elle était loin d’imaginer que 6 ans plus tard, il y serait toujours…

© Humane Society of the Desert / Facebook

Un gros travail de socialisation

Les bénévoles ont consacré beaucoup de leur temps à Chesbro pour lui apprendre à vivre avec des humains et à ne plus les craindre. Et leurs efforts ont payé. Le chiot a fait d’immenses progrès. Toutefois, il n’a jamais eu une nature à aller directement au contact des personnes qu’il ne connaissait pas, et cela lui a porté préjudice.

© Humane Society of the Desert / Facebook

« Souvent, les gens qui viennent veulent un chien super social et affectueux qui est assis sur leurs genoux dès les 30 premières secondes de leur rencontre. Chesbro finit par être négligé à cause de ce fait, malheureusement », a déclaré un membre du refuge, Cali Trevino.

Il suffirait pourtant d’un peu de patience pour voir apparaître la personnalité adorable de Chesbro. Gentil, doux, et calme, il s’entend avec tous les animaux. Il est aussi un grand amateur de promenades et baignades.

A lire aussi : Du nouveau concernant Thor, chien policier rochelais en quête d'une nouvelle maison

© Humane Society of the Desert / Facebook

Les bénévoles espèrent qu’une famille saura accorder le temps nécessaire à Chesbro, afin qu’il ait enfin la vie qu’il mérite.