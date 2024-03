En lice pour un concours canin, une chienne d'exposition disparaît de l'hôtel et déclenche d'intenses recherches incluant un drone

Une chienne censée prendre part à une exposition canine a été retrouvée une dizaine de kilomètres plus loin après avoir fugué, rapportait la BBC le mercredi 13 mars.

Femelle Black and Tan Coonhound, Ruth était venue d’Italie à Birmingham, en Angleterre, pour participer à l’évènement Crufts. Elle logeait avec la personne qui l’accompagnait – sa propriétaire Krizia Buso n’avait apparemment pas fait le voyage – dans un hôtel situé non loin du National Exhibition Centre où se tenait l’évènement.



Krizia Buso / BBC

Le dimanche 10 mars, la chienne a réussi à se défaire de son collier et à s’échapper. Elle restait introuvable depuis.

Dès qu’elle l’a appris, Krizia Buso a pris un vol pour Birmingham afin de chercher son amie à 4 pattes.

Entretemps, de nombreux volontaires, dont Jacqui Whitworth, se sont mobilisés pour essayer de retrouver Ruth. Un habitant a même mis son terrain à la disposition de ces personnes, qui y ont installé leur campement. Il leur a d’ailleurs offert thé et café.

Un drone a été déployé pour survoler la zone, après avoir obtenu le feu vert du service de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Birmingham.

Tous ces efforts ont fini par porter leurs fruits. La chienne a été aperçue une première fois près d’un bar, à 12 kilomètres au nord-ouest du lieu de sa disparition. Le mardi 12 mars, Ruth y est retournée. C’était l’occasion ou jamais de la sauver.

Krizia Buso s’est rendue sur les lieux, accompagnée de Jacqui Whitworth et d’autres volontaires. Ces derniers ont pris soin de rester à bonne distance pour ne pas effrayer la chienne. La propriétaire de la Coonhound s’est assise sur l’herbe, attendant que cette dernière vienne vers elle. C’est effectivement ce qui s’est passé.

Voici la vidéo de ces émouvantes retrouvailles, postée sur X (ex-Twitter) :

Every successful rescue mission should end with a happy wagging tail. ????



Ruth the Coonhound has finally been found in Bordesley Green after slipping her collar at Crufts.



Here's the emotional moment she was found. ?? pic.twitter.com/vzSkYhGX96