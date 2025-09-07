Des canards choisissent un Teckel comme chef pour diriger leur groupe (vidéo)

  1. Woopets
Les canards sont connus pour leur loyauté. S’ils vous désignent comme étant leur propriétaire, vous le resterez à jamais ! Une chienne est devenue la leadeuse d’un groupe de canards, et ce, malgré elle. Néanmoins, les oiseaux l’ont choisie, et elle ne peut plus rien y faire !

Nora, une femelle Teckel à poils longs, partage son quotidien avec sa propriétaire Emily et de nombreuses petites bêtes. Ces derniers ne sont pas ses congénères, mais plutôt des animaux à plumes. Il y a des poules, des oies, des perruches et même des canards. Ceux-ci se sont pris d’affection pour la chienne, qui a fini par devenir la cheffe de meute !

Nora est extrêmement importante aux yeux d’Emily. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a expliqué qu’il s’agissait du premier animal de compagnie qu’elle a pu s’offrir en tant qu’adulte. Le quadrupède, désormais âgé de 16 ans, représente son monde. La femme ne tarit pas d’éloges à son égard, mettant notamment en avant sa loyauté.

Une boule de poils parmi les plumes

Au sein de la petite ferme familiale, le toutou partage cette qualité avec d’autres animaux : les canards. Ces derniers, qui apprécient leur propriétaire, ont toutefois désigné un autre chef auquel se fier. Il s’agit de Nora, qui est devenue leur repère pour une raison qu’Emily a du mal à expliquer.

Quoi qu’il en soit, si la chienne est dans le jardin, ses amis canards la suivront comme son ombre, et ce, avec un grand enthousiasme ! Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, les internautes découvrent les oiseaux totalement obsédés par leur amie à poils. Laquelle a beau s’enfuir, cela ne les décourage pas. Ils ne la perdent pas de vue et continuent de la suivre à vive allure.

@subirbanmom #dachshund #dog #duck #ducks #follow ? son original - music80

Dans la section des commentaires, les internautes ont plaisanté face à l’enthousiasme des canards lorsqu’ils suivent Nora, alors que cette dernière n’a pas choisi son rôle : « Elle est tellement fatiguée de ses nouvelles responsabilités », remarquait une personne, « Elle semble légèrement mal à l’aise avec ce rôle hérité », partageait quelqu’un d’autre.

Effectivement, Nora n’a pas l’âme d’une leadeuse et préfère certainement sa tranquillité loin de ses amis à plumes !

