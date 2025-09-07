Des canards choisissent un Teckel comme chef pour diriger leur groupe (vidéo)

Les canards sont connus pour leur loyauté. S’ils vous désignent comme étant leur propriétaire, vous le resterez à jamais ! Une chienne est devenue la leadeuse d’un groupe de canards, et ce, malgré elle. Néanmoins, les oiseaux l’ont choisie, et elle ne peut plus rien y faire !

Nora, une femelle Teckel à poils longs, partage son quotidien avec sa propriétaire Emily et de nombreuses petites bêtes. Ces derniers ne sont pas ses congénères, mais plutôt des animaux à plumes. Il y a des poules, des oies, des perruches et même des canards. Ceux-ci se sont pris d’affection pour la chienne, qui a fini par devenir la cheffe de meute !

Nora est extrêmement importante aux yeux d’Emily. Sur les réseaux sociaux, cette dernière a expliqué qu’il s’agissait du premier animal de compagnie qu’elle a pu s’offrir en tant qu’adulte. Le quadrupède, désormais âgé de 16 ans, représente son monde. La femme ne tarit pas d’éloges à son égard, mettant notamment en avant sa loyauté.

@subirbanmom / TikTok

Une boule de poils parmi les plumes

Au sein de la petite ferme familiale, le toutou partage cette qualité avec d’autres animaux : les canards. Ces derniers, qui apprécient leur propriétaire, ont toutefois désigné un autre chef auquel se fier. Il s’agit de Nora, qui est devenue leur repère pour une raison qu’Emily a du mal à expliquer.

Quoi qu’il en soit, si la chienne est dans le jardin, ses amis canards la suivront comme son ombre, et ce, avec un grand enthousiasme ! Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets, les internautes découvrent les oiseaux totalement obsédés par leur amie à poils. Laquelle a beau s’enfuir, cela ne les décourage pas. Ils ne la perdent pas de vue et continuent de la suivre à vive allure.

A lire aussi : En comprenant qu’ils vont aller se baigner, ces 2 chiens amoureux de la piscine peinent à contenir leur joie (vidéo)

Dans la section des commentaires, les internautes ont plaisanté face à l’enthousiasme des canards lorsqu’ils suivent Nora, alors que cette dernière n’a pas choisi son rôle : « Elle est tellement fatiguée de ses nouvelles responsabilités », remarquait une personne, « Elle semble légèrement mal à l’aise avec ce rôle hérité », partageait quelqu’un d’autre.

Effectivement, Nora n’a pas l’âme d’une leadeuse et préfère certainement sa tranquillité loin de ses amis à plumes !