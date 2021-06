L'adorable vidéo d'une chienne et d'un canard devenus les meilleurs amis du monde

Bien qu'ils soient d'espèces différentes, certains animaux s'entendent à merveille et lient parfois une amitié exceptionnelle pour toujours. Cela a été le cas de Fern, une chienne, et de Dennis, un canard.

Lorsqu'ils ont amené des canards à la maison, Sarah-Jayne Little et Sam Leadly ne s'attendaient pas à être les témoins d'une amitié hors du commun. L'un des volatiles s'est rapidement attaché à leur jeune chienne. Le duo a tissé un lien exceptionnel dès le premier jour. Fern ne s'est intéressée à aucun des 3 autres canards, seul Dennis a retenu toute son attention.

« Lorsque Dennis a commencé à la poursuivre, Fern n'était pas tout à fait sûre de ce qui se passait, et je pense qu'elle avait un peu peur », a confié la jeune femme à Metro. « Mais quand il l'a laissée s'approcher, et comme il ne lui voulait aucun mal, elle a commencé à courir après lui. » Cette course-poursuite endiablée est devenue leur petit rituel quotidien. Les 2 amis adorent se poursuivre toute la journée.

La chienne et le canard sont devenus inséparables

Les 2 animaux aiment se retrouver chaque jour pour se câliner et s'amuser. « La première chose que Dennis fait le matin est d'aller chercher Fern. Si elle n'est pas avec nous plus tard dans la journée pour une raison quelconque, vous pouvez voir qu'il est déçu », a déclaré Sarah-Jayne Little.

Le canidé se montre également très protecteur envers Dennis. Fern veille sur lui quand il nage dans la mare.

Cette belle amitié ne manque pas de faire sourire le couple, heureux que ses animaux bien-aimés s'épanouissent ensemble. Les 2 amis ne se laisseront jamais tomber et vivent les meilleurs instants de leur vie l'un à côté de l'autre.

