Après avoir atterri dans une piscine privée, cette oie se lie d’amitié avec le Berger Allemand de la propriété

Il est assez rare d’assister à des amitiés inter-espèces, surtout lorsque les principaux intéressés sont un chien (considéré comme un prédateur) et un oiseau (considéré comme une proie). Pourtant, Sky et Lucy ont brillamment prouvé que tout était possible ! Meilleurs amis depuis le jour de leur rencontre, ils ont ému la Toile entière lorsque leur histoire a été partagée sur les réseaux sociaux.

Sky est un magnifique Berger Allemand à poils courts qui exerce à merveille son rôle de gardien au sein de sa famille et de sa maison située dans la ville de Logansport, en Louisiane (États-Unis). Pourtant, le 25 mars 2024, il a laissé un intrus tout particulier entrer sur sa propriété. En effet, en découvrant un gros volatile en train de se baigner dans la piscine, il n’a rien dit, bien au contraire, il paraissait même très curieux… En réalité, il s’agissait d’une oie prénommée Lucy ! Comme le raconte le média KSLA , les 2 animaux sont très vite devenus proches, au point de jouer ensemble puis de faire la sieste au soleil, collés l’un contre l’autre. Sur certaines photos, postées sur Facebook, on peut également voir Sky et Lucy se promener ensemble sur la propriété.

© KSLA

Une surprise générale

Loin de vouloir attaquer l’oie, Sky se montre tout à fait doux et bienveillant avec elle. De son côté, Lucy se comporte comme si elle avait toujours vécu là et ne semble pas le moins du monde effrayée par la présence de celui qui pourrait la dévorer en un rien de temps…

Dans les commentaires de la publication Facebook, les internautes ont été très nombreux à s’étonner de cette situation. En effet, il est plutôt rare de voir un chien, surtout de cette race et de ce gabarit, se montrer aussi tranquille en présence d’un volatile. “La plupart des chiens, surtout comme celui-là, ont des instincts de chasseur. Je suis très surpris !” affirmait alors un homme sur la plateforme. En parallèle, une femme assurait que sa mère “a un cochon et une oie qui sont devenus meilleurs amis”.

© KSLA

Un phénomène pas si rare