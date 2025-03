Ce chiot tout juste adopté a été rapidement déposé au refuge, car sa famille ne s’attendait pas à autant de responsabilités

Les vétérinaires, le personnel des refuges et les propriétaires de chien eux-mêmes ne cessent de rappeler à quel point avoir un animal est une responsabilité. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un chiot, qui a tout à apprendre de la vie. Bono s’est retrouvé au refuge après que ses propriétaires ont découvert l'immense travail que représentait son éducation.

L’histoire de Bono ressemble tristement à beaucoup d’autres récits d’abandon. Le croisé Schnauzer et Terrier, âgé d’environ un an, a été abandonné parce que s’occuper de lui demandait trop de travail à ses maîtres. Ceux-ci, au moment de l’adopter, n’avaient pas pris conscience qu’éduquer un chiot n’était pas une mince affaire.

Bono n’est pourtant pas difficile à vivre, comme peuvent en témoigner ses bienfaiteurs, membres du refuge Florida Little Dog Rescue. Au contraire, c’est un petit chien très joyeux qui ne manque pas d’offrir son affection lorsqu’il se sent en confiance : « Bono est un chien formidable, intelligent, joueur et plein d'amour », partageait sa famille d’accueil. Mais comme tous les toutous, aussi gentils soient-ils, Bono doit apprendre à vivre en harmonie avec sa famille pour que la cohabitation se passe bien.

Une famille lassée

Il n’était encore qu’un chiot quand il est arrivé au sein de sa famille et celle-ci avait tout à lui apprendre. De longs mois d’éducation et de patience sont nécessaires pour aider un jeune chien à devenir une boule de poils disciplinée, mais heureuse ! Quand les propriétaires du quadrupède ont compris cela, ils ne se sont pas sentis capables de poursuivre avec Bono et ont décidé de le déposer au refuge.

Le chien, qui avait perdu ses seuls repères, a été perturbé par ce changement et s’est renfermé sur lui-même. Heureusement, il a vite été placé en famille d’accueil, où l’environnement était un peu moins anxiogène. Ses propriétaires provisoires ont su le mettre suffisamment en confiance pour qu’il sorte de sa coquille et dévoile sa belle personnalité.

Aujourd’hui, Bono est à la recherche d’une famille qui saura l’aimer comme il est et faire preuve de bienveillance à son égard. Ses bienfaiteurs sont persuadés qu’il fera un compagnon canin parfait pour quiconque lui laissera sa chance !